ولاية ألمانية تضع ” الاعتراف بإسرائيل” شرطا للحصول على الجنسية

وضعت ولاية ألمانية شرطا أساسيا للحصول على الجنسية وهو الاعتراف بإسرائيل، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية.

وذكرت ولاية ساكسونيا الألمانية التي وضعت الشرط أنه يجب على المتقدم التوقيع على هذه الشروط خطيا.

جاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا للسلطات المحلية في الولاية في نهاية نوفمبر، حسبما كشفت وزيرة الداخلية المحلية تامارا تسيشانغ.

وينص المرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية على وجوب الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود “باعتباره مصلحة وطنية لألمانيا”.

كما نص المرسوم على أن “الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود”.

وينص أيضا على أنه يجب التأكد عند التجنيس “ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية”.

ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابة قبل التجنيس “أنهم يعترفون بحق الكيان الصهيوني في الوجود ويدينون أي مساع موجهة ضده”.

ويتم استبعاد عملية التجنس إذا واصل الأجانب الذين يتقدمون للتجنيس مساع موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضًا الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق الكيان الصهيوني في الوجود.

وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها.

وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنس، ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول الجنسية مرفوضًا.