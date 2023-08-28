ولاية أمريكية تتجه لتنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة

تتجه آلاباما الأمريكية لأن تصبح أول ولاية تجعل محكوما عليه بالإعدام يتنفس النيتروجين فقط، الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب نقص الأوكسجين.

طلب المدعي العام في آلاباما من المحكمة العليا في الولاية تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق كينيث يوجين سميث، المحكوم عليه بالإعدام بسبب جريمة قتل مأجورة في عام 1988.

وأشار ملف المحكمة إلى أن ألاباما تخطط لإعدامه عن طريق نقص الأكسجة في النيتروجين، وهي طريقة إعدام غير مسموح بها سوى في 3 ولايات أمريكية، ولم تقدم أي ولاية على استخدامها من قبل.

Alabama seeks nation’s 1st execution by nitrogen hypoxia https://t.co/vSLAwjvsov — ABC22 & FOX44 (@WVNYWFFF) August 26, 2023

يشكل النيتروجين 78% من الهواء الذي يستنشقه الإنسان وهو غير ضار عند استنشاقه مع الأكسجين.

وبينما افترض مؤيدو الطريقة الجديدة أنها غير مؤلمة، فقد شبهها المعارضون بالتجارب البشرية.

وسمحت ولاية آلاباما بنقص الأكسجة في النيتروجين عام 2018 وسط نقص في الأدوية المستخدمة لتنفيذ الحقن المميتة، لكن الولاية لم تحاول استخدامه حتى الآن لتنفيذ حكم الإعدام.

كان سميث واحدا من رجلين أدينا بقتل زوجة واعظ عام 1988 مقابل أجر، وقال المدعي العام في ولاية آلاباما إن الوقت قد حان لتنفيذ حكم الإعدام.

وحاولت ولاية آلاباما إعدام سميث بالحقنة المميتة العام الماضي، لكنها ألغت الإعدام بسبب مشاكل في إدخال قسطرة في وريده.