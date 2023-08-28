-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

ولاية أمريكية تتجه لتنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة

الشروق أونلاين
  • 879
  • 0
ولاية أمريكية تتجه لتنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة

تتجه آلاباما الأمريكية لأن تصبح أول ولاية تجعل محكوما عليه بالإعدام يتنفس النيتروجين فقط، الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب نقص الأوكسجين. 

طلب المدعي العام في آلاباما من المحكمة العليا في الولاية تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام بحق كينيث يوجين سميث، المحكوم عليه بالإعدام بسبب جريمة قتل مأجورة في عام 1988.

وأشار ملف المحكمة إلى أن ألاباما تخطط لإعدامه عن طريق نقص الأكسجة في النيتروجين، وهي طريقة إعدام غير مسموح بها سوى في 3 ولايات أمريكية، ولم تقدم أي ولاية على استخدامها من قبل.

 يشكل النيتروجين 78% من الهواء الذي يستنشقه الإنسان وهو غير ضار عند استنشاقه مع الأكسجين.

وبينما افترض مؤيدو الطريقة الجديدة أنها غير مؤلمة، فقد شبهها المعارضون بالتجارب البشرية.

وسمحت ولاية آلاباما بنقص الأكسجة في النيتروجين عام 2018 وسط نقص في الأدوية المستخدمة لتنفيذ الحقن المميتة، لكن الولاية لم تحاول استخدامه حتى الآن لتنفيذ حكم الإعدام.

كان سميث واحدا من رجلين أدينا بقتل زوجة واعظ عام 1988 مقابل أجر، وقال المدعي العام في ولاية آلاباما إن الوقت قد حان لتنفيذ حكم الإعدام.

 وحاولت ولاية آلاباما إعدام سميث بالحقنة المميتة العام الماضي، لكنها ألغت الإعدام بسبب مشاكل في إدخال قسطرة في وريده.

مقالات ذات صلة
غياب كتاب نصوص أضعف المحتوى ولهذا السبب رفضت عدة عروض

غياب كتاب نصوص أضعف المحتوى ولهذا السبب رفضت عدة عروض

عُثر عليه قبل 4 سنوات.. سويسرا تسلّم “كنزا مجهولا” للصليب الأحمر

عُثر عليه قبل 4 سنوات.. سويسرا تسلّم “كنزا مجهولا” للصليب الأحمر

رسّامون جزائريون في متحف كيوتو الياباني للمانغا

رسّامون جزائريون في متحف كيوتو الياباني للمانغا

لأول مرة في تاريخها.. كندا تستقبل 900 ألف طالب أجنبي

لأول مرة في تاريخها.. كندا تستقبل 900 ألف طالب أجنبي

فيديو طريف: فنانون شباب يكرّمون طارق العربي طرقان “على الطريقة الجزائرية”

فيديو طريف: فنانون شباب يكرّمون طارق العربي طرقان “على الطريقة الجزائرية”

إسطنبول تستقبل أكبر عدد من السيّاح منذ 10 سنوات

إسطنبول تستقبل أكبر عدد من السيّاح منذ 10 سنوات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد