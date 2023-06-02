ولاية أمريكية تقر قانونا لتقديم وجبات “حلال” لأطفال المدارس المسلمين

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، أن المجلس التشريعي لولاية “إلينوي” الأمريكية، أقرت قانوناً يسمح بتقديم وجبات حلال لأطفال المدارس المسلمين.

وفي خطوة تاريخية جاء هذا القانون الذي أقرته الهيئة التشريعية الأمريكية لذات الولاية، لتقديم الوجبات المجانية للطلاب المسلمين في المدارس.

وتضم ولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عدد من المسلمين في البلاد من حيث عدد السكان. وتعد خامس أكبر ولاية من حيث السكان ورقم 25 من حيث المساحة.

ووُقّع على مشروع القانون من قبل حاكم الولاية، حيث المتطلبات الجديدة لها ستدخل حيز التنفيذ في شهر جويلية 2024. وستتمكن المدارس من تقديم الخيارات كعناصر في قائمة انتقائية بسعر مناسب يدفعه الطلاب.

وقال مدير منظمة السياسة في التحالف المدني الإسلامي جيرالد هانكرسون، الذي ساعد في صياغة مشروع القانون: “إنها بالتأكيد لحظة تاريخية نأمل أن تتكرر في ولايات أخرى، هناك حاجة ماسة لذلك”.

ودعا المسلمون والمدافعون عن المجتمع المسلم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات المدارس لتقديم وجبات حلال. حيث كانت هناك حركة مماثلة في ولايات أخرى أيضاً لسن مثل هكذا قانون يسمح بتوفير وجبات حلال للمتمدرسين.

يذكر أنه تحوَّل نظام المدارس العامة في مدينة نيويورك (أكبر منطقة تعليمية في البلاد) من تقديم وجبات حلال في عدد قليل من المدارس إلى أكثر من 80 في السنوات الأخيرة بعد ضغوط عامة كبيرة.