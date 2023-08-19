ولاية الجزائر تباشر إجراءات الوقاية من فيضانات الخريف

عمليات واسعة للقضاء على النقاط السوداء لتجمع المياه

باشرت مؤسسة صيانة شبكة الطرق والتطهير “أسروت” منذ بداية الشهر الجاري في تطهير وتنظيف أكثر من 64 ألف بالوعة بما فيها البالوعات المتواجدة على مستوى الطرق الحضرية لولاية الجزائر، بما فيها الطرق السريعة والطرق الولائية، من خلال رفع الأتربة والنفايات العالقة داخل البالوعات لتفادي انسدادها.وجاءت عملية تنظيف البالوعات في إطار التحضير الجيد لموسم الخريف، التي تقوم بها ولاية الجزائر سنويا، من خلال الإجراءات الاستباقية للوقاية من آثار التقلبات الجوية التي تهدد سلامة وصحة المواطنين.

تدخلات مصالح مؤسسة صيانة شبكة الطرق والتطهير “أسروت” مست أيضا 29 نفقا أرضيا، حيث تم تنقية وتجريب حوالي 120 بالوعة، وتهدف العملية إلى القضاء على النقاط السوداء لتجمع المياه. لتفادي وقوع فيضانات والسيول الجارفة جراء أمطار الخريف الغزيرة. وذلك تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر التي أسداها خلال الاجتماع التنفيذي المنعقد بداية الشهر الجاري، في مقدمتها تحديد النقاط السوداء الخاصة بتجمع المياه على مستوى إقليم الولاية، مع التكفل بتنقية البالوعات والمشاعب، إزالة كافة العوائق التي تحول دون جريان المياه، القيام بعمليات نظافة واسعة لإزالة النفايات والردوم التي تساهم في انسداد مجاري المياه،

تسريع وتيرة إنجاز الأشغال المرتبطة بقنوات الصرف الصحي، ومجاري مياه الأمطار. وفي نفس الموضوع فقد طلبت مصالح الولاية من ساكنة العاصمة تفادي الرمي العشوائي للنفايات لتجنب وقوع الكوارث الطبيعية التي تنجر عن التقلبات الجوية، والتي تهدد الممتلكات الخاصة والعامة.