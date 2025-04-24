ولاية الجزائر تبرمج غلقا جزئيا مؤقتا لطريقين في العاصمة

بداية من مساء الخميس..

أعلنت مصالح ولاية الجزائر يوم الخميس في بيا، عن برمجة غلق مؤقت لجزء من الطريق الاجتنابي الثاني الرابط بين بئر توتة وزرالدة، لمدة ليلتين، بداية من مساء اليوم.

حيث ستبدأ فترة الغلق الجزئي الأولى للطريق يوم الخميس 24 أفريل 2025، من الساعة العاشرة ليلاً (22:00) إلى غاية الساعة السابعة صباحًا (07:00).

على أن تكون فترة الغلق الثانية، بداية من يوم الجمعة 25 أفريل 2025، من الساعة العاشرة ليلاً (22:00) إلى غاية الساعة السادسة صباحًا (06:00).

وسيتمّ تحويل حركة سير المركبات عبر المنفذ المخصّص للسير في طريق الاتجاه المعاكس (زرالدة – بئر توتة)، ثم العودة إلى الطريق في اتجاه (بئر توتة – زرالدة).

من جهة أخرى، أشارت مصالح الولاية أيضا إلى برمجة غلق مؤقت للطريق الولائي رقم 142، الرابط بين السويدانية وأولاد فايت، في الشطر المعني بالأشغال. وذلك خلال نفس الفترات الزمنية المذكورة. على أن يتمّ تحويل حركة المرور كالتالي:

بالنسبة للمركبات القادمة من السويدانية والمتوجهة إلى أولاد فايت، يتم التحويل عبر الطريق الولائي رقم 133 إلى غاية محور الدوران الدويرة، ثم إلى الطريق الاجتنابي الثاني، وبعدها إلى الطريق الوطني رقم 36 ثم إلى أولاد فايت.

بالنسبة للمركبات القادمة من أولاد فايت والمتوجهة إلى السويدانية، يتم التحويل عبر الطريق الوطني رقم 36 إلى الطريق الاجتنابي الثاني، ثم إلى محور الدوران الدويرة، وبعدها إلى الطريق الولائي رقم 133 ومن ثم إلى السويدانية.

وختمت مصالح ولاية الجزائر بيانها بتقديم الاعتذار إلى مستعملي الطريق، عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الغلق المؤقت. داعية إلى استعمال محاور الطرق الأخرى، واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.