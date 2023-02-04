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رياضة

ولاية الجزائر تذكر بموعد انطلاق نقل الأنصار لحضور نهائي “الشان”

عمر سلامي
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ولاية الجزائر تذكر بموعد انطلاق نقل الأنصار لحضور نهائي “الشان”
ح.م
أنصار "الخضر" بملعب نيلسون مانديلا ببراقي

تنطلق عملية نقل الأنصار، إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحضور المباراة النهائية لشان الجزائر، على الساعة الثانية زوالا.
وقالت ولاية الجزائر في بيان لها: “نذكر مناصري المنتخب الوطني الجزائري الذين سينتقلون إلى الملعب لمشاهدة نهائي الشان سهرة اليوم السبت، بأن عملية نقل المناصرين تنطلق بداية من الساعة الثانية 14:00 سا زوالًا”.

وتتم عملية نقل الجماهير المعنية بحضور نهائي الشان، من 8 نقاط وهي: موقف مركب 5 جويلية الأولمبي، بئر توتة بالقرب من محطة القطار، وموقف متنزه الصابلات.

وإلى جانب النقاط المذكورة، سيتم نقل الأنصار من زرالدة بالقرب من محطة القطار، ومقر الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش مقابل محطة القطار.
ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، في نهائي الشان سهرة السبت بداية من الثامنة ونصف بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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