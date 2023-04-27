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ولاية الجزائر تعلن عن ”غلق مؤقت” لهذا الطريق بسبب الأشغال

الشروق أونلاين
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ولاية الجزائر تعلن عن ”غلق مؤقت” لهذا الطريق بسبب الأشغال

 أعلنت ولاية الجزائر العاصمة في بيان لها، يوم الخميس، عن تحويل وغلق مؤقت للطريق الجنوبي الثاني ما بين محول الطرق الخرايسية ومحول الطرق بابا حسن – الدويرة.

وأوضح البيان أن سبب هذا القرار المؤقت، هو وضع الدعائم للجسر الجديد العابر للطريق الاجتنابي الثاني المؤدي لملعب الدويرة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدايةً من الخميس 27 أفريل إلى غاية الأحد 30 أفريل من الساعة العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً.

وأعلمت ولاية الجزائر في بيانها، أن حركة المرور تحول في الاتجاهين، على المحاور المجاورة الخرايسية الدويرة كما يبينه هذا المخطط:

– بئر توتة – زرالدة: على مستوى مدخل محول الطرق الخرايسية (الطريق الوطني رقم 63) حتى الطريق الوطني رقم 36 الدويرة نحو بابا حسن للالتحاق بمحول الطرق الجنوبي الثاني نحو زرالدة وبابا حسن.

– زرالدة – بئر توتة: على مستوى مدخل محول الطرق الجنوبي الثاني نحو الطريق الوطني رقم 36 الدويرة ثم محول الطرق مع الطريق الوطني رقم 63 الدويرة مرورا بالخرايسية للالتحاق بمحول الطريق الجنوبي الثاني نحو بئر توتة.

واعتذرت ولاية الجزائر عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت وتطلب من مستعملي الطريق، استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع، حسب ذات البيان.

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