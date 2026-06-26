ولاية الجزائر تعلن غلقا مؤقتا لعدة طرقات ليلا حتى صباح الأحد

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، الجمعة، عن غلق مؤقت لجزء من الطريق الوطني رقم 5 في الاتجاهين، والطريق الوطني رقم 11 الرابط بين باب الوادي وشارع جيش التحرير الوطني ليلا حتى صباح يوم الأحد.

وحسب بيان الولاية، فإنه في إطار مواصلة أشغال إنجاز المنشأة الفنية الخاصة بالممشى الرابط بين شارع تشي غيفارا وميناء الصيد بالجزائر، ستتم عملية الغلق خلال الفترة الليلية لتقليل تأثيرها على حركة السير.

وتابع البيان تم برمجت الأشغال على مرحلتين: الأولى تمتد من ليلة الجمعة 26 جوان 2026، ابتداءً من الساعة 23:55، إلى غاية الساعة 07:00 من صباح السبت 27 جوان.

وتمتد المرحلة الثانية من ليلة السبت 27 جوان، ابتداءً من الساعة 23:55، إلى غاية الساعة 05:00 من صباح الأحد 28 جوان 2026.

وأوضح البيان أن الأشغال ستقام ليلا على النحو التالي:

1- يوم الجمعة 26 جوان 2026 بداية من الساعة الحادية عشر ليلا وخمسة وخمسين دقيقة (23سا55د) إلى غاية يوم السبت 27 جوان 2026 على الساعة السابعة صباحا (07سا00).

2- يوم السبت 27 جوان 2026 بداية من الساعة الحادية عشر ليلا وخمسة وخمسين دقيقة (23 سا55د) إلى غاية يوم الأحد 28 جوان 2026 على الساعة الخامسة صباحا (05سا00).

كما سيتم تحويل حركة سير المركبات على الشكل التالي:

1- بالنسبة للمركبات القادمة من باب الوادي نحو شارع جيش التحرير الوطني:

تحويل حركة سير المركبات ابتداءً من محور الدوران حصن 23 إلى شارع أول نوفمبر ثم شارع تشي غيفارا, ومنه إلى شارع عسلة حسين, ثم إلى شارع جيش التحرير الوطني.

2- بالنسبة للمركبات القادمة من شارع جيش التحرير الوطني نحو باب الوادي:

تحويل حركة سير المركبات ابتداءً من منطقة تافورة نحو شارع زيغوت يوسف, ومنه إلى شارع تشي غيفارا ثم إلى شارع أول نوفمبر, مع الاتجاه نحو باب الوادي.