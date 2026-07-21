ولاية الجزائر تعلن غلقًا ليليًا مؤقتًا لهذا الطريق

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق مؤقت لجزء من الطريق الوطني رقم 63 على مستوى المكان المسمى “سان جورج” ببلدية بئر خادم، في الاتجاهين، خلال فترتين ليليتين، وذلك في إطار أشغال إنجاز مشروع المحول الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 1 ورقم 63 وتهيئة المداخل.

وأوضحت الولاية، في بيان لها، أن الغلق سيكون من الساعة 23:00 إلى غاية 05:00 صباحًا، وذلك خلال ليلتي الثلاثاء 21 إلى الأربعاء 22 جويلية 2026، والأربعاء 22 إلى الخميس 23 جويلية 2026، بهدف وضع دعائم الجسر المنجز على الطريق الوطني رقم 63.

وبخصوص حركة المرور، أشارت الولاية إلى أنه سيتم تحويل المركبات القادمة من بئر خادم نحو السحاولة عبر الطريق الاجتنابي لمدينة السحاولة وصولًا إلى وسط المدينة.

أما المركبات القادمة من السحاولة باتجاه بئر خادم، فسيتم تحويلها انطلاقًا من محور الدوران بوسط مدينة السحاولة نحو الطريق الاجتنابي، ثم العودة إلى الطريق الوطني رقم 63 في اتجاه بئر خادم.

واعتذرت مصالح ولاية الجزائر عن الإزعاج الناجم عن هذا الغلق المؤقت، داعية مستعملي الطريق إلى استعمال المحاور البديلة والالتزام بإشارات المرور لضمان انسيابية التنقل وسلامة مستعملي الطريق.