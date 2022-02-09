ولاية الجزائر تعيد فتح فضاءات التسلية والترفيه

أعلن المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، عن إعاد فتح فضاءات التسلية والترفيه على مستوى الولاية، الأربعاء، بعد غلقها لدواعي صحية بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأكد المدير العام لديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، محمد عبد اللاوي، الأربعاء، أن منتزه “الصابلات ” وغابة 5 جويلية بابن عكنون عادا إلى نشاطهما ابتداء من الأربعاء من أجل استقطاب الزوار ومنحهم فرصة الاستجمام والترفيه بعد غلق دام أزيد من 18 يوما.

وأوضح ذات المسؤول بأن الغلق المؤقت لهذه المنتزهات جاء بقرار من مصالح ولاية الجزائر وكان “صائبا”خاصة وأنه تزامن مع تعليق الدراسة.

وبخصوص منتزه “الصابلات” الذي يعرف توافدا كبيرا من الزوار يتراوح أحيانا ما بين 20 و30 الف يوميا ودخول أزيد من 2500 مركبة لفضاء الواسع، فقد اتخذت إجراءات وقائية “صارمة” للحفاظ على سلامة الوافدين إليه من خلال إلزامهم بارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد ومنع التجمعات وتحسيسيهم بعدم رمي الفضلات بصفة عشوائية.

وكإجراء “استثنائي” أعيد فتح حديقة “التجارب” بالحامة الأحد الماضي، حسب مديرها العام، عبد الكريم بولحية، مشيرا الى أن الحديقة عرفت مباشرة بعد استئناف نشاطها توافدا معتبرا من العائلات حيث قدر عدد الزوار بأزيد من 1000 يوميا.

ويوم 20 جانفي 2022، أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة عن غلق جميع فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه المتواجدة على مستوى إقليم ولاية.

وأوضح بيان للولاية، أن القرار جاء نظرا لتطور الوضعية الوبائية، جراء انتشار فيروس كورونا وعليه تقرر ابتداء من تاريخ الخميس 20 جانفي 2022 اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية والحفاظ والمتمثلة فيما يلي: