ولاية الجزائر تكشف عن الطرق البديلة بعد إغلاق شارع التحرير

كشفت ولاية الجزائر عن قائمة الطرق البديلة بعد إغلاق شارع التحرير والذي سيمتد من 1 جويلية إلى غاية منتصف ليلة 6 جويلية الجاري.

وأصدر والي الجزائر قرارا بغلق وتحويل حركة المرور، على مستوى عدد من الطرقات. وهذا بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، وأوضح القرار أن الطرق البديلة هي:

من الدار البيضاء إلى الجزائر الوسطى:

1- عند فندق “باست نايت” تحول نحو حي “سانتيبي” للتوجه نحو الحميز وعبر المنطقة الصناعية للدار البيضاء للخروج نحو الدار البيضاء.

2- عند المدخل المؤدي إلى قايدي تحول إلى محور الدوران قايدي ثم طريق المطار وصولا إلى الطريق السريع الجنوبي وبالنسبة للقادمين من برج الكيفان فتحول إلى طريق المطار عبر حي المصالحة.

3- عند الجسر المؤدي إلى دار العجزة تحول الحركة إلى باب الزوار وعبر فندق أومايا.

4- عند الجسر الأبيض تحول حركة المرور إلى مخرج باب الزوار في اتجاه الجزائر بالنسبة للقادمين من سوق الفلاح سابقا.

5- بالنسبة للمركبات القادمة من الجسر الأبيض جسر مختار زرهوني تحول حركة إلى اتجاه باب الزوار للالتحاق بالطريق الوطني رقم 5 إلى غاية الجسر المؤدي إلى نفق واد أوشايح وصولا إلى الجزائر الوسطى.

6- عند المخرج المؤدي إلى الحاجز الأمني المتواجد بالطريق السريع الشرقي تحول حركة المرور نحو الجسر الأبيض مختار زرهوني.

7- عند المخرج الرابط بين الطريق الوطني رقم 24 من جهة قصر المعارض والطريق السريع عند جسر أولاد سيدي الشيخ تحول حركة المرور المتجهة إلى سافاكس من الباب الثانوي للالتحاق بالحراش مرورا على جسر مختار زرهوني.

8- القادمين من فندق هيلتون ومحور أرديس على مستوى مركز الأعمال تحول للمدخل السفلي لمعرض سافاكس في اتجاه الحراش.

9- عند مخرج واد أوشايح تحول حركة المرور إلى شارع طرابلس بحسين داي وتحول في الاتجاه المؤدي إلى الحراش.

10- على مستوى شارع التحرير بميدان تربية الخيول نحو نفق وادي أوشايح

11- عند جسر المعدومين تحول إلى شارع حسية بن بوعلي.

من الجزائر الوسطى في اتجاه الدار البيضاء:

1- من شارع حسيبة بن بوعلي نحو الطريق السريع الشرقي نهج جيش التحرير تحول إلى ساحة أول ماي

2- في الاتجاه من شارع الاستقلال نحو جسر غاو باتجاه باب الواد ومنعه السير باتجاه حسين داي.

3- عند جسر المعدومين تحول نحو شارع حسيبة بن بوعلي

4- القادمين من دريد حسين عبر مدخل العناصر تحول نحو شارع قدور رحيم باتجاه طرابلس

5- القادمين من شارع طرابلس تحول نحو الطريق الوطني رقم 5

6- عند محور الدوران “غبريني” المحاذي لمسجد الجزائر تحول نحو محور الدوران الثاني المؤدي إلى ملعب 1 نوفمبر.

7- عند مخرج قصر المعارض تحول الحركة باتجاه الطريق الوطني رقم 05 مرورا بالطريق المحاذي لمقر الاتحاد الإفريقي.

8- القادمين من الدار الديار الخمس باتجاه الدار البيضاء تحول إلى الطريق الوطني رقم 05.

الجزائر العاصمة: غلق محطة الخروبة وشارع التحرير إلى غاية الأربعاء

ويوم 30 جويلية 2022، أعلنت مديرية النقل بولاية الجزائر يوم الخميس، عن غلق محطة خروبة لسيارات الأجرة، إبتداء من يوم الخميس 30 جوان 2022 عند الساعة 00:00، وإلى غاية يوم الأربعاء 06 جويلية 2022 عند الساعة 05:00 صباحا.

وسيتم تحويل سائقي الأجرة في المحطة طيلة الفترة المذكورة، إلى محطة النقل الحضري بالسمار، بالقرب من جسر طريق براقي، حسب المديرية.

العاصمة: غلق وتحويل حركة المرور عبر عدّة طرقات ابتداء من الجمعة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن وضع مخطط خاص لتسهيل حركة المرور. بعد إصدار قرار بغلق عدّة طرقات في الفترة ما بين 1 و6 جويلية، من قبل ولاية الجزائر.

وأصدر والي الجزائر قرارا بغلق وتحويل حركة المرور، على مستوى عدد من الطرقات. وهذا بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وتمتدّ هذه الإجراءات من يوم 1 جويلية عند الساعة 00:00، إلى يوم 6 جويلية عند الساعة 00:00.

بناء على ذلك، أبلغت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات باتخاذ التدابير التالية طيلة الفترة المذكورة: