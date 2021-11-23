ولاية الجزائر تكشف عن مخطط تهيئة المحيط الخارجي لمسجد الجزائر

تفقد والي العاصمة الجديد أحمد معبد الثلاثاء المحيط الخارجي لجامع الجزائر الكبير، والذي ستقام فيه مشاريع مساحات خضراء ومنتزهات وكذا بنى تحتية لتسهيل حركة المرور.

وحسب بيان الولاية، فإن الوالي أحمد معبد، إستمع إلى مدير الأشغال العمومية حول المشروع، والدي سيتم من خلاله إنشاء فضاءات خضراء، وفضاءات لراحة العائلات.

وتابع البيان، أن هذا المشروع يندرج في إطار تهيئة المحيط الخارجي لجامع الجزائر.

والجدير، بالذكر أن جامع الجزائر، تحصل على لقب أفضل تصميم في العالم لسنة 2021.