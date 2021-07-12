ولاية الجزائر تمنع إقامة الأعراس وحفلات الختان وتتوعد المخالفين  

قررت مصالح ولاية الجزائر حظر جميع التجمعات العائلية وحفلات الزواج والختان مع تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا مالكي قاعات الحفلات.

وأوضحت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها، الاثنين، أنه تقرر بناء على الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد اتخاذ اجراءات اضافية لتسسير الأزمة لصحية بما فيها منع التجمعات ومراقبة النشاطات التجارية.

وكلفت الولاية مصالح مديرية التجارة بالقيام بالعمليات الرقابية على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية وكذا وسائل نقل الركاب من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات على المخالفين.

كما قررت مصالح الولاية تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة على مستوى الأسواق العادية والأسبوعية.

وبمناسبة عيد الأضحى قررت الولاية مراقبة فضاءات بيع الأغنام للتحقق من مدى تطبيق البروتوكولات.

وجاء في بيان الولاية ان هذه الإجراءات سيتم تطبيقها انطلاقا من الاثنين 12 جويلية الجاري.

ودعا والي الولاية في البيان الحركات الجمعوية، لجان الأحيان إلى مواصلة جهودهم لتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية وتحسيسهم بأهمية التلقيح.