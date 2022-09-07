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ولاية الجزائر: حاويات “عصرية” لجمع و فرز النفايات حسب المعايير العالمية

الشروق أونلاين
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ولاية الجزائر: حاويات “عصرية” لجمع و فرز النفايات حسب المعايير العالمية
ح.م
والي الجزائر

أسدى والي الجزائر أحمد معبد يوم الأربعاء، تعليمات بالتعجيل في توفير “حاويات جمع النفايات المخصّصة للفرز الانتقائي، على غرار ما هو متوفّر في كبريات العواصم العالمية”.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوالي معبد مع ممثلي مؤسسات عمومية متخصصة في إصلاح وصيانة المركبات، من أجل التكفل بحظيرة الشاحنات التي تمتلكها المؤسسات العمومية الولائية، لاستغلالها في العناية بالبيئة والتكفل بالمحيط.

ويأتي هذا الاجتماع حسب بيان للولاية،  ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية في إطار مخطط “الجزائر العاصمة مدينة نظيفة”.

وأكد والي العاصمة في سياق دعوته لتوفير “العدد الكافي من الحاويات ذات نوعية تراعي المعايير الدولية”، ضرورة تدارك العجز المسجّل في جمع ورفع النفايات وتثمينها “وفقا للأساليب الحديثة والتقنيات العصرية”.

بالموازاة مع ذلك، تعكف ولاية الجزائر على صيانة حظيرة شاحنات النظافة التابعة لها، لاستغلالها في أشغال التنظيف والتطهير، في انتظار استلام شاحنات جديدة سيتمّ اقتناؤها لذات الغرض.

وأكد الوالي معبد في خلال الاجتماع “تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، للعناية  بالمحيط، وتحسين ظروف معيشة السكان، من خلال إيجاد حلول ناجعة لإشكالية رفع وتجميع  ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها ومصادرها”.

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