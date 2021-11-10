ولاية الجزائر: خلايا يقظة وفرق تدخل خاصة لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت ولاية الجزائر، عن تنصيب خلية يقظة على مستوى كل دائرة وبلدية بالإضافة إلى وضع فرق خاصة للتدخل في الوضعيات الحرجة على مدار 24 ساعة، وهذا على إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضحت الولاية في بيان لها أنه نظرا للتقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الجزائر خلال الأيام الأخيرة، فقد تم تنصيب خلية يقظة على مستوى الولاية، وخلايا يقظة على مستوى كل مقاطعة إدارية وكل بلديات العاصمة.

وأضافت أنه تم وضع فرق للتدخل في الوضعيات الحرجة على مدار 24 ساعة، إلى جانب استنفار كافة مصالح الحماية المدنية والمؤسسات الولائية ومصالح مديرية الأشغال العمومية والموارد المائية وشركة المياه والتطهير “سيال”، مع تجنيد كافة الوسائل الضرورية لمواجهة هذه التقلبات الجوية.