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الجزائر

ولاية الجزائر: غلق جزئي ومؤقت للطريق بين زرالدة والدار البيضاء

الشروق أونلاين
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ولاية الجزائر: غلق جزئي ومؤقت للطريق بين زرالدة والدار البيضاء
أرشيف
جانب من حظيرة دنيا بارك

سيتمّ إجراء غلق جزئي للطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين زرالدة والدار البيضاء في الاتجاهين، لمدة ساعتين فجر الإثنين، حسب ما أعلنته ولاية الجزائر في بيان.

وأوضح البيان أن الغلق الجزئي والمؤقت، سيكون على مستوى “حظيرة دنيا” بالريـاح الكبرى، من الساعة الثانية 02:00 صباحا، إلى الرابعة 04:00 صباحًا.

وأجري هذا الغلق المؤقت للطريق، بسبب أشغال تنصيب ممر علوي يربط بين الجهتين الشماليـة والجنوبيـة للحظيرة، يضيف البيان.

وقدّمت مصالح ولاية الجزائر، اعتذارها لمستعملي الطريق المذكور، عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق الجزئي والمؤقت.

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