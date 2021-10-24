ولاية الجزائر: كمية الأمطار فاقت ما سجل في فيضانات باب الواد

كشفت مصالح ولاية الجزائر أن كمية الأمطار المتساقطة مساء السبت على مستوى بلدية درارية كانت قياسية حيث فاقت تلك المسجلة خلال فياضانات باب الوادي سنة 2001.

وأوضح بيان لمصالح الولاية، الأحد، أن ذروة الأمطار المتساقطة على مستوى درارية والمقدرة بحوالي 144 ملم سجلت رقما قياسيا، أكثر من ذلك المسجل ببوزريعة خلال فيضانات باب الوادي خلال عام 2001، والمقدرة بـ 132 ملم.

وكشفت الجهة ذاتها عن كميات الأمطار المتساقطة إلى غاية الساعة السابعة من صباح الأحد، وهذا حسب الأرقام المسجلة من طرف شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال” حيث بلغت 144 ملم ببلدية داررية، 126 ملم ببلدية عين البنيان، 100 ملم ببابا حسن، 88 ملم بالقبة، 76 ملم بخروبة، 64 ملم بتافورة، 63 ملم ببرج الكيفان، 41 ملم بباب الزوار، 28 ملم بالرويبة و23 ملم بعين طاية.

وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر قد أعلنت عن وفاة إمرأة جرفتها سيول مياه الأمطار المتساقطة مساء السبت، في حين لا تزال عملية البحث عن شخص آخر مفقود.