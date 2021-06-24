ولاية الجزائر: نشاط غسل المركبات ممنوع..!

الإجراء سيكون بشكل مؤقت بسبب ندرة المياه

قررت ولاية الجزائر، التوقيف الجزئي والمؤقت لنشاط غسل المركبات على مستوى كافة المحطات الواقعة، بإقليم ولاية الجزائر وذلك من يوم السبت 26 جوان.

وجاء في بيان الولاية “نظرا للظرف الاستثنائي الذي شهدته بلديات ولاية الجزائر، خلال الآونة الأخيرة فيما يخص تذبذبات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والذي يعود أساسا إلى نقص المورد المائي بسبب شح الأمطار وانخفاض منسوب السدود إلى أدنى مستوياته”.

وشدد البيان “وفي هذا الصدد، وحرصا من مصالح الولاية على الاستغلال العقلاني لهذا المورد الحيوي واتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن تزويد كافة سكان العاصمة العاصمة بمياه الشروب، تقرر التوقيف الجزئي والمؤقت لنشاط غسل المركبات على مستوى كافة المحطات الواقعة، بإقليم ولاية الجزائر وذلك من يوم السبت 26 جوان”.

وختم بيان الولاية “على أن يقتصر الفتح وممارسة هذا النشاط حصريا أيام الجمعة السبت الاثنين والأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، وهذا إلى غاية تحسن وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب”.