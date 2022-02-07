ولاية المسيلة تأمر بتأمين الآبار الارتوازية

أمرت مصالح ولاية المسيلة أصحاب الآبار الإرتوازية والتقليدية الفلاحين منهم والمواطنيين بتأمين هذه الأخيرة وتغطيتها لتفادي الحوادث المأساوية، مع فرض جملة من التدابير الردعية على المخالفين وهذا بعد حادثة وفاة الطفل المغربي ريان.

وحسب بيان للولاية فالقرار جاء تبعا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث تتعلق أساسا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية.

وعليه طلبت المصالح المعنية من أصحاب الآبار الإرتوازية والتقليدية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بالشكل الملائم والذي يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا حماية للحيوانات.

وأكد المصدر ذاته أن سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى هذا الإجراء بشكل دوري ومفاجئ لمواقع هذه الآبار مع فرض جملة من التدابير والإجراءات الردعية للمخالفين مع تحميل أصحاب المسؤولية الكاملة عن أي حادث ممكن الوقوع مستقبلا.