ولاية بشار تستفيد من هذا المشروع الطاقوي الهام

ستستفيد ولاية بشار مع انطلاق أشغال إنجاز محطة ثانية للطاقة الشمسية بالعبادلة، من حظيرة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاج 220 ميغاوات.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تندرج هذه المشاريع الطاقوية ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة شمسية كهروضوئية بسعة إجمالية قدرها 3.200 ميغاوات موزعة عبر 12 ولاية من بينها ولاية بشار التي استفادت من ثلاث محطات من هذا النوع.

ويتعلق الأمر بمحطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 20 ميغاوات، حاليا قيد الإنشاء ببلدية بني ونيف، والتي كانت قد انطلقت الأشغال بها نهاية شهر أوت 2024، وتمتد على مساحة 160 هكتارا، وسيتم استلامها مطلع 2026.

كما أطلقت مؤخرا من قبل وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أشغال إنجاز محطة مماثلة لإنتاج الكهرباء لكن بسعة 80,1 ميغاوات بالعبادلة.

وتقع هذه المحطة، التي يرتقب أن تدخل حيز الإستغلال خلال سنة 2026، على مساحة قوامها 160 هكتارا، والتي خصص لها استثمار عمومي يفوق 7 ملايير دج مع شريك صيني.

وسيتم تجهيز هذه المنشأة الطاقوية بـ8 حقول كهروضوئية بمجموع 137.956 لوحة شمسية، ومبنى تحكم، ومحطة محولات بسعة 90 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى نظام تحكم ومراقبة، وآخر لتنظيف الألواح الشمسية، وكلها مجهزة بتكنولوجيات جد متطورة.

كما ستشهد الحظيرة الشمسية الكهروضوئية المستقبلية لولاية بشار إنجاز محطة ثالثة بسعة 120 ميغاوات ببلدية القنادسة، فور استكمال إجراءات مناقصات وطنية ودولية لإطلاق أشغالها، وفقا لما نقلته ذات الوكالة.