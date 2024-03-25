ولاية تموشنت تصدر 200 طن من الأسماك نحو أوروبا

الحصيلة تشمل الثلاثي الأول من العام الجاري

كشف اقويسم هوار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لعين تموشنت، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، تصدير زهاء 200 طن من الأسماك، صوب دول أوروبية، وشملت المواد المصدرة والمطلوبة خاصة في فرنسا والبرتغال، القشريات والأخطبوط، وقد اعتبر المسؤول الأول عن القطاع بالولاية ما تحقق مهم للغاية.

وتنشط في مجال تصدير المنتجات السمكية أربع وحدات بولاية عين تموشنت، استطاعت أن تقتحم عددا من الأسواق الدولية وتفرض مكانتها، وشهدت قيمة الصادرات السمكية خلال السنة الفارطة ارتفاعا لا بأس به من حيث الكمية والمداخيل، حيث سجل خلالها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت، تصدير 700 طن من السمك، بما قيمته 1.7 مليون يورو -حسب ذات المسؤول- وذلك بفضل الإستراتيجية التي يتبناها القطاع في تشجيع الصادرات وإنعاش خزينة الدولة خارج المحروقات.

كما أكد قويسم أن ولاية عين تموشنت، تعول على تطوير شعبة تربية المائيات في البحر وتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، باعتبارها تمثل خيارا استراتجيا لخلق الثروة، وتمكين سكان الولاية من استهلاك السمك بأثمان معقولة، والرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي المسقي بالمياه المشبعة بالسماد الطبيعي الناجم عن مخلفات الأسماك، التي يتم تسمينها في الأحواض، وأضاف ذات المسؤول، أنه تم مؤخرا تسويق أسماك البلطي من مزرعة متواجدة ببلدية تارقة، كما تم تجسيد عملية البيع من المنتج إلى المستهلك بسعر تنافسي قدر بـ550 دينار جزائري، هذا وسيدخل 14 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات في الأقفاص العائمة، حيز الخدمة، بعد تهيئة منطقة النشاطات بالسبيعات، ما من شأنه توفير حوالي 2200 طن من الأسماك واستحداث 300 منصب عمل، منوها بإستراتجية الوزارة الوصية في ترقية وتطوير وتشجيع هذا النشاط، من أجل رفع من قدرات الإنتاج السمكي، وتأمين حاجيات السوق المحلية والوطنية من هذه المادة بأسعار معقولة.