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الجزائر

ولاية تيبازة تمنع التخييم والتجوال في الغابات إلى غاية هذا التاريخ   

الشروق أونلاين
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ولاية تيبازة تمنع التخييم والتجوال في الغابات إلى غاية هذا التاريخ   

منع والي ولاية تيبازة التخييم والتجوال وجميع النشاطات داخل الفضاءات والأملاك الغابية طيلة موسم مكافحة حرائق الغابات الممتد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر.

وأفاد ديوان الوالي أنه تم إصدار قرار دخل حيز التطبيق السبت 9 جويلية الجاري يمنع فيه تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية من أجل التخييم أو الراحة أو الاستجمام والترفيه في إطار حماية غابات الولاية من الحرائق.

كما يمنع القرار، ركن السيارات والدراجات أو تجوال الأشخاص راجلين أو راكبين المركبات أو الدراجات داخل أو بمحاذاة الأملاك الغابية مع التأكيد على هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ بدء من السبت بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم منع إقامة موائد شواء أو الطهي أو التجمعات داخل الأملاك الغابة.

وجاء أيضا في أحكام هذا القرار الولائي منع صناعة الفحم داخل الفضاءات الغابية أو بمحاذات الغابات، طيلة سريان مفعول هذه التدابير عبر جميع مناطق الولاية.

ويستثني القرار الولائي المذكور، السكان المقيمين و الجمعيات و المؤسسات، الحائزين على رخص استثنائية مع استخراج أيضا رخص استثنائية للمركبات أو الشاحنات في حال اقتضت الضرورة دخولها للفضاءات الغابية.

كما يستثني هذا القرار “الأفراد التابعين لمختلف الهيئات و الإدارات العمومية التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدهم بعين المكان”، فيما يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار لعقوبات منصوص عليها قانونا.

واستند القرار الصادر إلى التنظيمات والتشريعات المنظمة للأملاك الغابية الوطنية، بهدف حمايتها والمحافظة عليها واتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع حرائق طوال موسم حماية الغابات من الحرائق.

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التعليقات
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  • Nassim

    قرار حكيم فهناك الكثير من المستهترين

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