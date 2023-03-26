ولاية جزائرية واحدة تنتج 50 سفينة صيد سنويا

تنتج 6 ورشات لبناء وصيانة السفن بولاية بومرداس، ما لا يقل عن 50 سفينة صيد وترفيه سنويا، لتلبية الاحتياجات الوطنية والتصدير نحو الخارج.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، عن المدير الولائي تربية المائيات والصيد البحري قادري الشريف، توجد الورشات الستّ بموانئ دلس وزموري ورأس جنات ومنطقة النشاطات بخميس الخشنة.

وتشغّل ورشات السفن في بومرداس ما يزيد عن 250 عاملا من خريجي مراكز التكوين المهني، في مناصب شغل دائمة. وهي تنتج سفن الصيد والنزهة، وقوارب الخشب والبوليستيران.

“ومن ضمن السفن التي تنجزها هذه الورشات، تم مؤخرا وضع 3 سفن موجهة للصيد في أعالي البحار، حيّز الخدمة. في حين لا تزال 3 سفن أخرى قيد الإنجاز”.

وتقدّر نسبة الإدماج في ورشات بومرداس لصناعة السفن بـ65 بالمئة، حسب ما أوضحه ذات المتحدث.