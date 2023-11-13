ولاية خنشلة تفتك الجائزة الأولى في الصالون الوطني للكسكسي

احتضنته ولاية ميلة بمشاركة 30 عارضا

توجت ولاية خنشلة، بالجائزة الأولى لأحسن طبق تقليدي للكسكسي والشخشوخة نهاية الأسبوع المنصرم، على هامش الصالون الوطني للكسكسي والعجائن التقليدية بمشاركة 32 عارضا يمثلون عدة ولايات من الوطن، وذلك بمقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية ميلة.

وفازت ولاية ميلة بالمرتبة الثانية بطبق “المحور” والثالثة عن طبق “الكسكسي”، والملفت للانتباه أن جل الفائزات بالمسابقة هن فتيات صغيرات السن وفي مقتبل العمر، تمكّن من طهي أحسن أطباق الكسكسي التي كانت حكرا على النساء كبيرات السن والعجائز منذ زمن طويل.

وحسب مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لميلة، فإن أجنحة هذه التظاهرة تنوعت تنوع المشاركين الذين قدموا من ولايات خنشلة، أم البواقي، تبسة، سطيف، جيجل، سكيكدة، سيدي بلعباس وميلة، حيث يقدم كل مشارك ما تختص به ولايته في مجال صناعة العجائن التقليدية وكيفية تحضير الكسكسي، حيث تختلف الوصفات من منطقة إلى أخرى. وصرحت العديد من المشاركات في هذه التظاهرة بأن هذا الصالون يشكل فرصة أمام المختصين في صناعة العجائن التقليدية لإبراز مهاراتهم في هذا المجال وكذا طرق تحضير هذه العجائن والتي تختلف من منطقة لأخرى.