الجزائر

ولاية سوق أهراس تنشر بيانا بخصوص الطفل “هوبا” الذي تم تداول فيديو له

الشروق أونلاين
  • 550
  • 0
لقطة شاشة
صورة للطفل وهو يتحدث في الفيديو المتداول.

نشرت ولاية سوق أهراس اليوم الخميس، 16 أكتوبر، بيانا بخصوص قضية الطفل القاصر “هوبا” (15 سنة)، الذي تم تداول فيديو له في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث يقول إنه يشتغل لدى مؤسسة أشغال كعامل يومي بأجرة 200 دج.

الولاية أفادت أنه بعد فتحت حقيق اجتماعي من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ممثلة في الخلية الجوارية أم العظائم محل الاختصاص، تبين أن عائلة الطفل متكونة من 05 أطفال غادروا مقاعد الدراسة مبكرا عدا طفل واحد متمدرس، ويعاني أغلبهم من اضطرابات نفسية وذهنية يمتهنون حرفة التسول بمختلف الورشات والطرقات لاستعطاف المارة وسائقي الشاحنات، وفقا لذات البيان.

كما أضافت الولاية في بيانها أن والد القاصر مقيم بسكن ريفي ويشتغل كعامل مهني بذات البلدية، كما أن العائلة متكفل بها من طرف مصالح النشاط الاجتماعي وتستفيد من المساعدات العينية والمرافقة النفسية بصفة مستمرة.

