ولدت في الجزائر.. شيخ الأزهر يعيّن أول مستشارة له في التاريخ

عيّن الدكتور أحمد الطيب، امرأة في منصب مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سيدة في هذا المنصب.

وتشغل الدكتورة نهلة الصعيدي منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، إلى جانب منصبها الجديد الذي كان يقتصر على الرجال فقط.

ولدت الدكتورة نهلة الصعيدي في الجزائر وقضت 4 سنوات هناك، حيث كان والدها مبعوثا من الأزهر الشريف إلى الجزائر خلال طفولتها، وكانت الأولى على الثانوية الأزهرية، لذلك تم تكريمها من قبل الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وفق موقع “مصراوي”.

تخرجت نهلة من جامعة الأزهر عام 1996، وحصلت على تقدير ممتاز في تخصص اللغة العربية، كما حصلت على الماجستير في البلاغة والنقد 2001، والدكتوراه في نفس التخصص 2004 وتدرجت وظيفيا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، من معيد إلى مدرس مساعد، إلى مدرس إلى أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ دكتور.

تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار، معتبرين ذلك تكريما للمرأة المصرية.

يُذكر أن الصعيدي دعمت سفر المرأة دون محرم، إذ قالت في إحدى الندوات: “إن السفر في هذا العصر يختلف عن السفر في الماضي، فقد تطورت وسائل السفر وتدابيره الأمنية في زماننا، فأصبح في الغالب بطريقة جماعية سواء أكان في طائرة أو باخرة أو قطار أو حافلة، مما يتوفر فيه التأمين وعدم الخلوة، ورفع المشقة والحفاظ عليها، وهذا يكون بمثابة المحرم أو يزيد”.