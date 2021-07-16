-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

ولد بشعر أبيض.. صورة لرضيع قيل بأنه جزائري تصنع الجدل!

نادية شريف
  • 2246
  • 2
ولد بشعر أبيض.. صورة لرضيع قيل بأنه جزائري تصنع الجدل!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الحيرة صورة لطفل شعره أبيض قيل إنه ولد طبيعياً ثم أصابه الشيب، فيما قال آخرون بأنه جزائري ولد أشيب لأنه يعلم المصير الذي ينتظره.

يظهر في الصورة طفل حديث الولادة شعره أبيض، وجاء في التعليقات المرافقة: “مولود صغير كان طبيعياً وشاب شعره”، وأيضا: “مولود في ولاية تبسة يولد بشعر أبيض. هل تتحقق الآية الكريمة (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا)؟

وحصد المنشور عديد المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة، وقال البعض ممن تداولوه إنه دليل على اقتراب نهاية العالم، بينما أشار آخرون إلى أن الشيب يغزو رؤوس الجزائريين في سن مبكر.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار  نشرته وكالة فرانس برس فإن هذه الصورة منقولة عن وسائل إعلام مجريّة ذكرت أن هذا الطفل ولد في مدينة شكسفهربار، بشعر أبيض بسبب اختلال في الصبغيات.

وقال مختصون، وفقا لمنصة فتبينوا، إن الطفل يعاني من مهاق جزئي فقد صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر مما تسبب في أن يكون شعره أبيض اللون أما قوله تعالى: (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) يعني يوم القيامة وإنما تشيب الولدان من شدة هوله.

ونقلت وسائل إعلام على لسان أحد الأطباء أن هذا الاختلال مؤقت، ومن المرجّح أن يستعيد الطفل لون شعره في السنوات المقبلة.

مقالات ذات صلة
زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

السفارة الأمريكية تعلن عن منحة للتكوين في واشنطن لفائدة الموظفين في الجزائر

السفارة الأمريكية تعلن عن منحة للتكوين في واشنطن لفائدة الموظفين في الجزائر

صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

الصحة العالمية: متحور “دلتا” سيكون الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة

الصحة العالمية: متحور “دلتا” سيكون الأكثر انتشارا في الأشهر المقبلة

بالصور.. اللمسات الأخيرة لكسوة الكعبة المشرفة قبل تغييرها

بالصور.. اللمسات الأخيرة لكسوة الكعبة المشرفة قبل تغييرها

ما حقيقة المعلومات المتداولة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

ما حقيقة المعلومات المتداولة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • دولة ميؤوس منها

    ولد هذا الذي في صورة 2015دسمبر في مجر ...شعره يتغير في سنة وسنتين . يوجد كثير من أطفال ولد بي شعر كثيف يوجد موقع خاص بهم .

    1
  • الهفاف

    الدجل كثر في التواصل الإجتماعي في كل المجالات

    -1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد