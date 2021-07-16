ولد بشعر أبيض.. صورة لرضيع قيل بأنه جزائري تصنع الجدل!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الحيرة صورة لطفل شعره أبيض قيل إنه ولد طبيعياً ثم أصابه الشيب، فيما قال آخرون بأنه جزائري ولد أشيب لأنه يعلم المصير الذي ينتظره.

يظهر في الصورة طفل حديث الولادة شعره أبيض، وجاء في التعليقات المرافقة: “مولود صغير كان طبيعياً وشاب شعره”، وأيضا: “مولود في ولاية تبسة يولد بشعر أبيض. هل تتحقق الآية الكريمة (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا)؟

وحصد المنشور عديد المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة، وقال البعض ممن تداولوه إنه دليل على اقتراب نهاية العالم، بينما أشار آخرون إلى أن الشيب يغزو رؤوس الجزائريين في سن مبكر.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذه الصورة منقولة عن وسائل إعلام مجريّة ذكرت أن هذا الطفل ولد في مدينة شكسفهربار، بشعر أبيض بسبب اختلال في الصبغيات.

وقال مختصون، وفقا لمنصة فتبينوا، إن الطفل يعاني من مهاق جزئي فقد صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر مما تسبب في أن يكون شعره أبيض اللون أما قوله تعالى: (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا) يعني يوم القيامة وإنما تشيب الولدان من شدة هوله.

ونقلت وسائل إعلام على لسان أحد الأطباء أن هذا الاختلال مؤقت، ومن المرجّح أن يستعيد الطفل لون شعره في السنوات المقبلة.