ولد علي يوجه الدعوة لـ26 لاعبا تحسبا لمواجهتي غانا

كأس إفريقيا 2023 لأقل من 23 سنة:

وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، نور الدين ولد علي، الدعوة لـ26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد غانا على التوالي في الـ24 ثم الـ28 مارس الجاري، لحساب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023، حسب ما أفادته الاتحادية الجزائرية أمس الاثنين على موقعها الرسمي.

ودخلت العناصر الوطنية في تربص تحضيري منذ الأحد، بملحق ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، وذلك استعدادا لمواجهتي غانا التصفويتين، بإجراء حصتين يوميا، الأولى صباحا، مخصصة للعمل البدني، والثانية في الفترة المسائية، تم التركيز فيها على الجانب الفني والتكتيكي.

وكان منتخب أقل من 23 سنة قد أجرى المعسكر الأول بذات المدينة في الفترة ما بين 9 و13 مارس الجاري.

وتجرى مقابلة الذهاب التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره الغاني، يوم الجمعة المقبل 24 مارس الجاري بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بداية من الساعة العاشرة ليلا، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر بكوماسي الغانية.

وكان من المفروض أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي (8-9 مارس) بأديس أبابا في مقابلة الذهاب وفي (12-13 مارس) بالجزائر في الإياب، ضمن الدور الثاني المكرر، إلا أن الفريق الإثيوبي قرر الانسحاب، ليواجه “الخضر” بذلك في الدور الثالث والأخير منتخب غانا.

للتذكير، أن الاتحاد الإفريقي كان قد قرار إقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي تأهل على حساب كلا من إثيوبيا (الدور الأول) والجزائر (الدور الثاني)، بعد ارتكابه لخطأ خلال التصفيات المؤهلة إلى كاس إفريقيا للأمم لهذه الفئة والتي توجت بها مصر (البلد المنظم).

ويعود ذلك إلى إشراك منتخب الكونغو الديمقراطية للاعب آرسين زولا، والذي تم تزوير تاريخ ميلاده من سنة 1996 إلى سنة 1997، وهو ما لا يسمح له بالمشاركة في هذه المباريات، ليتم إقصاءه من التصفيات.

وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا-2023 لأقل من 23 سنة من 2 إلى 26 نوفمبر القادم، حيث سيتأهل الثلاثة الأوائل إلى الألعاب الأولمبية باريس-2024 (26 جويلية -11 أوت).

وفيما يلي قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: تيدي بولهندي (نيس/فرنسا)، رضوان معاشو (شباب بلوزداد)، وناس نبيل أكرم (سانت ايتيان/ فرنسا)

اللاعبون: عزي محمد (شباب بلوزداد)، دورفال مهدي إيميل (باري/ايطاليا)، بكوش شمس الدين (ليفانتي/ اسبانيا)، عبد الله بن دومة (نادي بارادو)، عبد الحميد دريس (نجم مقرة)، شرفي توفيق (النادي الإفريقي/ تونس)، بن شاعة رضا محمد أمين (ديجون/ فرنسا)، بوناصر عبد الصمد (اتحاد الجزائر)، بركاني ستان (كليرمون/ فرنسا)، بونعاس ادريس (ليون/ فرنسا)، تليلي محمد عبد الوهاب (أولمبي المدية)، أكرم بوراس (شباب بلوزداد)، مهدي بوتش هيرانتس (أجاكسيو/فرنسا)، يسين تيطراوي (نادي بارادو)، كسيلة بوعالية (شبيبة القبائل)، بوعلام عبد الغني سرير (جمعية الشلف)، نغلي كاميال (غرافشاب/ هولندا)، بلومي محمد البشير (فارنس/ البرتغال)، بوطوطاو أيمن عبد الكريم (فالونسيان/فرنسا)، آيت الحاج محمد (اتحاد الجزائر)، بكرار منصف (إيسترا 1961/ كرواتيا)، رحو جوريس (اولمبيك مارسيليا/ فرنسا).