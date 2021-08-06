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الجزائر
"الشروق" تنشر تفاصيل امتثاله بمكتب وكيل الجمهورية

ولد قدور.. الصدمة!

نوارة باشوش
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ولد قدور.. الصدمة!

تحويل “عبد المومن” إلى السجن لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي

المتهم ملاحق في ملفّات كونيناف و”سونطراك 2″ و”مصفاة النفط”

عقوبات الجرائم محلّ المتابعة في القضية قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا

تم إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، الحبس، لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه، في انتظار مثوله أمام قاضي تحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ظرف 48 ساعة القادمة، وفقا للقانون، حتى توجه له التهم المتابع فيها مع إصدار أوامر بشأنه، فيما نقلت مصادر “الشروق” أن ولد قدور أجهش بالبكاء مباشرة بعد خروجه من مكتب ممثل الحق العام ولم يصدق ما حدث له.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن ولد قدور مباشرة بعد وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين، بعد تسليمه من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه من العدالة الجزائرية، تم تحويله إلى مصالح الأمن العسكري، وبعد مكوثه ليلة كاملة، تم تقديمه الخميس في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي أبلغه بالإجراءات القانونية والتهم الموجهة له.

ومن المقرر أن يتم تحويله على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي، المكلف بالتحقيق في ملفات فساد التي تورط فيها ولد قدور، إلا أن هذا الأخير كان في عطلة، لينوب عنه قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لنفس الجهة القضائية، والذي بدوره أكد للجهة الأمنية التي قدمته أمام القطب أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن التي قامت بتحويله وفقا للإجراءات القانونية على المؤسسة العقابية لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه على أن يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق في ظرف 48 ساعة وفقا للإجراءات القانونية.

إلى ذلك، وحسب ما نقلته مصادر “الشروق”، فإن عبد المومن ولد قدور وفي لحظة خروجه من مكتب وكيل الجمهورية، وهو ينتظر في الرواق لإدخاله عند قاضي التحقيق، أجهش بالبكاء، وطلب الاتصال بأفراد عائلته عبر الهاتف، كأنه لم يصدق ما حدث له، بالرغم من أن مصالح الأمن عاملته معاملة حسنة.

ويعتبر عبد المؤمن ولد قدور واحدا من أهم الموالين لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والعلبة السوداء لأكبر مجمع للطاقة “سوناطراك”، متابع في عدة قضايا فساد فتحتها العدالة وأصدرت في حقه الأمر الدولي بالقبض، حيث ذُكر خلال التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة كونيناف، كما تورط، حسب التحقيقات التي فتحها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والتي تم تحويلها على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال”، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي، بعد أن أعطت حكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك لاعتماد هذه الصيغة.

كما يتابع ولد قدور في التحقيق الحامل للرقم “0031/ 20” والمتعلق بشركة “بي .أر .سي”، حيث وجهت له تهم “إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم”، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون.

وإلى ذلك، فإن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الفار من العدالة يتابع أيضا في القضية التي تم فتحها على مستوى محكمة بئر مراد رايس، والمتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة 1 مليار دولار، وهي القضية التي جرّت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، إلى السجن بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إيداعه.

ومعلوم أن ولد قدور تم اتهامه سنة 2006 بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة، من خلال تقديم معلومات عسكرية سرية، كما لاحقته فضائح فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال الصفقات العمومية.

إيداع عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت

تم الخميس، إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الحبس المؤقت لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه.

وأبلغ وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك بعد مثوله أمامه بالإجراءات القانونية والتهم الموجه له، وتم تحويله على قاضي التحقيق،  على أن يتم توجيه التهم له.

من جهته قاضي التحقيق أكد أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن العسكري.

ولد قدور يمثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

مثل المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، الخميس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد.

وتم احضار الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور  من طرف عناصر الأمن العسكري للمثول أمام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد.

وسيتم استجواب ولد قدور من طرق قاضي التحقيق الغرفة الخامسة الذي سيقوم بإصدار قرار ايداع المدير العام السابق لسوناطراك الحبس المؤقت بدلا من عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي المكلف بملف ولد قدور، المتواجد حاليا في عطلة.

وكان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك الفار من العدالة وصل الأربعاء 4 أوت الجاري بعد أن سلمته الامارات للجزائر.

وسلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي، الأربعاء، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، فان سلطات الإمارات سلمت ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، في انتظار وصوله إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد التلفزيون العمومي، انه سيقوم ببث صورا خاصة بالرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك خلال وصوله إلى الجزائر.

وجاء تسليم ولد قدور من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صدارة في حقه من العدالة الجزائرية.

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التعليقات
22
  • Ismail Khlif

    الإمارات تتهم قدور بعدم تقاسم النفط

    6
  • merghenis

    تصحيح : الآية التي يريد الإشارة إليها هي :"وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء " - آل عمران / 26

    7
  • جزائري مهموم

    لا نثق فيكم حتى نرى إعدام العصابة على المباشر لكي تشفوا صدورنا نحن الشعب الجزائري المسكين المظلوم منذ 1962 ... غير ذلك كذب في كذب ألفناه

    6
  • chelfi

    ياو هذا والله غير مسحو فيه الموس ياو كبير اللصوص مازال حراً طليقا يتنعم في الماركان

    8
  • كمال

    الطمع والنفس لي ما تشبعش علاه وصلت روحك لهذا الذل من بعد ما كنت عزيز. ربي يهدينا و يهديكم.

    14
  • yahia_hicham

    يقول الله تعالى في محكمة تنزيله:" إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " هذا هو حال الدنيا يوم لك و يوم عليك عشت ملك تقرر كيفما تشاء و اليوم اصبحت ذليلا فما فائدة جبروتك و عنتريتك اليوم طبعا لا شيء نزيل بالسجن في غرفة مرقمة لا فيلا و لا رصيد بنكي و لا شيء ينفعك الان

    4
  • لطفي البسكري

    يا ولد قدور صعب عليك الحلال و قد كنت في منصب يغنيك عن الحرام لكن الانحراف و قلة التربية و الاجرام طبائع في النفوس انظر الى حالك لقد تمكن من الكبر و العجر و انت في ارذل العمر و تجرجر مثل الحيوانات الى السجن خسارة كوادر دجزائرية اعماها الطمع فسدت و أفسدت و لن الومك وحدك لان مرؤوسيك افسد منك وورثت عنهم هذا الاجرام لعنة الله عليكم افسدتم الجزائر يا خونة اقضوا ما تبقى لكم في السجون و قد غضب الله عليكم، و لعنكم الشعب انتم و احفادكم الى يوم الدين.

    17
  • مخمد أشيشي

    إن شاء الله عن قريب جدا بوشوارب وشكيب خليل.. أنا مع إذلالهم وإهانتهم أمام كاميرات العالم ليكونو عبرة لباقي المسؤولين.. أموال الشعب خط أحمر

    14
  • محمد رضا

    تخلت عنه الامارات بعد أن نفذت مسروقاته.

    9
  • Made in algeria

    الاسلام هاذا حرام عليهم يحبسوه وزيدو يصرف عليه لازم يشنقوه في وسط ساحة الشهداء كيما كان الاستعمار الفرنسي يفعل لشهداء نا الابرار الله يرحمهم عبرة لكل خاين

    2
  • جمال عباسي

    المتهم بريئ حتى تتم ادانته،وما تلك الصور التي اظهر بها ولد قدور وهو يعود الى الجزائر-لمحاكمته- الا شبه مسرحية تجاوزت الحدود المالوفة،وانا لست لا من اتباعه او اكلت من **مرميطته** لكن هناك مشاعرا انسانية والانسان اخو الانسان، ولست مخرجا سينمائيا او تلفزيونيا حتى اتدخل في الاداء.اتمنى ان يحاكم على كل ما اقترفه ان كانت هناك قرائن تدينه ولكن ليس اظهاره بتلك الصورة المهينة التي تولد الاحقاد والانتقام.

    5
  • الهادي

    (( يعجز من يشاء و يذل من يشاء )) لعقوبة لبوشوارب و شكيب خليل

    31
  • جزائري حر

    لماذا لم تأتوا بسيده شكيب خليل؟

    31
  • Bela

    عندما نزعوا عنه الكمامة يحضرني قوله تعالى.... لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

    30
  • Bela

    يجب أن يقضي الليلة الأولى في عنتر ، ويستقبل هناك إستقبال رائع، ونقطة تحسب لرئيس تبون و جهازنا الأمني،Bravo ونحن ننتظر في وصول البقية

    17
  • محفوظ

    أخشى أن تكون مسرحية من مسرحيات العصابة التي أحكمت صيطرتها على البلد أكثر من ذي قبل، لا أعتقد أن أحدا من المفسدين التابعين للعصابة يقبع حاليا في السجن، قد يكونوا في جزيرة هاواي أو كليدونيا أو غيرها ....

    -10
  • إسماعيل الجزائري

    و الله عيب عليكم! ليس من حقكم إظهاره بهذا الشكل المهين.

    0
  • عقبه

    شكيب خليل.......

    34
  • لحسن سطيف

    نقطة جد إيجابية في سجل الدبلوماسية الجزائرية ، ننتظر و نرجو أن تتبعها خطوات أخرى في جلب جميع الإطارات الهاربة من العدالة الجزائرية خارج التراب الوطني ، هنا و هناك .

    6
  • إبن الجزائر

    أهلا و سهلا توحشنا خيالك يا غالي ....انت غالي لأنك العلبة السوداء لكثير من الأمور...و من حقك الأخبار أن تكون مع أويحيا الوزير الأول أو سلال و لجماعة...كما نشكر الإمارات على هذه الخطوة و نخلفوهالكم إن شاء الله....بصح نستعرف بيهم باعوه باطل بدون ثمن 😀

    4
  • zombie

    اجلدوه لقد خان الامانة افرغ الخزينة و تطاول على اسياده.

    6
  • خليفة

    نعم يجب ملاحقة كل افراد العصابة الهاربين في الخارج و محاسبتهم ، و تغريمهم و مصادرة املاكهم التي اكتسبوها بالتزوير و السرقة.

    22

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