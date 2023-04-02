ولد قدور وبوطرفة وغول أمام القضاء في 9 أفريل

بطلب من هيئة الدفاع.. مجلس قضاء الجزائر يقرر:

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 9 أفريل الجاري، محاكمة الفساد التي طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، والمتابع فيها كل من الوزيرين السابقين للطاقة والنقل نور الدين بوطرفة وعمار غول، وكذا رؤساء مديرين عامين سابقين للمجمع مثل عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين إلى جانب أزيد من 22 متهما.

وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، والتي التمست من هيئة المحكمة مهلة إضافية للإطلاع جيدا على الملف، حيث سيتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع فساد تتعلق بمنح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي وفّره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.

وقد سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 19 جانفي المنصرم، عقوبة 20 سنة في حق شكيب خليل و5 سنوات لوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهما، و10 سنوات حبسا نافذا في حق غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.

كما أدان قاضي الفرع الرابع لدى القطب نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، كما أدان ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان بـ5 سنوات حبسا نافذا وعبد الحميد زرقين الذي شغل نفس المنصب بـ3 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.

وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعتها المحكمة في حق بقية المتهمين بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا، مقابل تبرئة متهمين آخرين مع مصادرة جميع الأملاك والأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.

وبالمقابل، أجلت محكمة القطب الجزائي، إلى نفس التاريخ أي 9 أفريل الجاري محاكمة رجال الأعمال “الإخوة عيسيو” أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان” الفارين من العدالة، حيث سيتابع هؤلاء أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد، وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أدان في 23 جانفي الماضي المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بـ8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة وسمير عيسيو وغرامة مالية نافذة تقدر بـ8 ملايين، و20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.

كما وقع القطب عقوبة 32 مليون دينار نافذة، في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجهة إليهم.