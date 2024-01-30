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ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية.. هذا ما دعا إليه بلعريبي

الشروق أونلاين
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ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية.. هذا ما دعا إليه بلعريبي
ح.م
بلعريبي رفقة وزير التجارة الصيني

دعا وزير السكن، طارق بلعريبي، الثلاثاء، وزير التجارة الصيني إلى تسهيل عملية ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية.

وجرى هذا خلال ترؤس بلعريبي أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة الجزائرية – الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مناصفة مع  وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو.

وفي كلمة له، أكد بلعريبي أنّ الجزائر تسعى لمواصلة تعميق وتنويع التعاون مع الصين على كافة الأصعدة بما يتماشى ومتطلبات البلدين ويتناسب ومستوى القدرات الطبيعية والبشرية التي يزخران بها.

وأشار الوزير إلى أن الصين تعتبر منذ 2013 أول ممون تجاري للجزائر وسابع مورد للمنتوجات الجزائرية غير أن هناك فجوة في الميزان التجاري الأمر، الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود لتقليص هذه الهوة يقول المسؤول.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الجانب الصيني إلى تسهيل عملية ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الصينية عبر تذليل مختلف الصعوبات التي قد تعترضها.

واعتبر أن إقامة معرض دائم للمنتوجات الجزائرية بالصين من بين الميكانيزمات التي تسهل تواجد السلع الجزائرية بالصين.

وذَكر وزير السكن بأن الفكر الجديد للجزائر الجديدة أفضى إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين الصينيين مع إمكانية وجود تفضيلات للاستفادة من مصادر الطاقة التي تزخر بها الجزائر في إطار إنجاز المشاريع الاستثمارية.

كما اقترح بلعريبي احتضان منتدى أعمال جزائري – صيني يخصص لفرص الاستثمارات المتاحة في الجزائر خاصة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

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