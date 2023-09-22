-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
وليد صادي!
باقي بوخالفة
2023/09/22
47
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
صندوق التقاعد يطلق خدمة “تذكرتي” وهذه مميزاتها
مجلة فرنسية تفتح العلبة السوداء لمحمد السادس
وزير الزراعة الأردني يحلّ بالجزائر على رأس وفد من المستثمرين (صور)
إطلاق خطوط جوية جديدة مع 4 عواصم دول
الرئيس تبون يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر (فيديو)
اجتماع تقني في وزارة السكن حول مشروع المدينة الإعلامية “Dzair Media City”
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
تنبيه جديد: أمطار غزيرة عبر 8 ولايات
2023/09/22
صدور مرسوم تنفيذي جديد حول “الرقم التعريفي الوطني الوحيد”
2023/09/21
لا بطاقة رمادية لسماسرة السيّارات الجديدة
2023/09/20
أوكيدجة: لن أعود إلى المنتخب إلا في هذه الحالة
2023/09/20
لماذا أصرّ بلماضي على السّباحة مع “القروش الزّرقاء”؟
2023/09/19
الرأي
المزيد
رئيس الكرة
عبد الناصر بن عيسى
2023/09/22
أقوالنا.. أفعال..
عمار يزلي
2023/09/22
“ناتو” إفريقي
عبد الرزاق بوالقمح
2023/09/20
العلم قبل العمل
محمد الهادي الحسني
2023/09/20
نصائح وتوجيهات إلى طلبة الجامعات
سلطان بركاني
2023/09/20