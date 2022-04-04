وليد صادي يبدي رغبته في الترشح لرئاسة الفاف

بعد سرار وحمّار وزفزاف

أبدى، الإثنين ، عضو المكتب الفيدرالي السابق للفاف وليد صادي، رغبته في الترشح لمنصب رئيس “الفاف” خلفا للرئيس الحالي شرف الدين عمارة.

وقال صادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه “يرغب في الترشح لشغل منصب رئيس الفاف في حال ترسيم استقالة الرئيس الحالي عبر جمعية عامة استثنائية رفقة أعضاء مكتبه وذلك كما تنص عليه القوانين سارية المفعول”، كما قال.

وأرجأ وليد صادي الحديث عن أي تفاصيل أخرى حول برنامجه في حال فوزه بهذا المنصب، قائلا “في الوقت الحالي هناك رئيس للاتحاد ولا يوجد شيء رسمي ولا يمكن الحديث في هذا الموضوع في ظل هذه الوضعية” .

وكان المدير الرياضي لوفاق سطيف عبد الحكيم سرار قد أبدى نيته في الترشح لرئاسة الفاف، مؤكدا أنه لن يدير ظهره للجزائر في حال احتاجت إلى خدماته، وتجربته الطويلة في الميادين، وهو نفس ما أعرب عنه المدير الرياضي لأولمبي المدية حسان حمّار، والمناجير العام الحالي للخضر جهيد زفزاف.

وكان صادي، قد أكد لمقربيه، أنه ينوي تنظيف المحيط الرياضي المتعفن، بجلب الكفاءات التي تم تهميشها في السنوات الأخيرة، والتي بإمكانها تقديم الإضافة للكرة الجزائرية، والبداية بالتواجد بكأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار. علما أن صادي من رجالات روراوة، حيث كان مناجيرا عاما، للمنتخب الوطني وحقق معه تأهلين إلى كأس العالم 2010 و2014.

وشغل عديد المناصب على غرار مدير المنتخبات الوطنية وعضو لجنة التسويق وحقوق البث للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضو لجنة تطوير كرة القدم لدى الاتحاد العربي للعبة، بالإضافة إلى توليه عديد المناصب بنادي وفاق سطيف وكان وراء إعادة بعث بريقه في المحافل الوطنية والقارية.