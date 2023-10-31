وليد صادي يدعو الرابطات الولائية إلى المشاركة في لجان “الفاف”

في اجتماع عقده مع رؤساء الرابطات الولائية للعبة

دعا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، رؤساء الرابطات الولائية للمشاركة في اللجان المختلفة التي أنشأتها “الفاف” وبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتواصل مع الأعضاء المنتسبين إليها والعمل على التحسين المستمر لمستوى إدارتهم لهياكلهم، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وأوضح بيان الفاف أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، قد حرص خلال الاجتماع الذي عقده الإثنين، مع رؤساء الرابطاتالولائية للعبة، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، على التأكيد على ضرورة تحسين الأداء والتنسيق المستمر بين الرابطات الولائيةوالأعضاء المنتسبين لها والتحسين المستمر لمستوى إدارة هياكلهم”.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الاجتماع جرى بحضور رؤساء الرابطات الجهوية لكل من بشار ووهران وسعيدة، في إطار اللقاءات التنسيقية والتشاور مع الأسرة الكروية.

وكان هذا الاجتماع، فرصة لرؤساء رابطات سعيدة ومستغانم وتيسمسيلت والبيض والنعامة وأدرار وتيارت وتلمسان وعين تموشنت ومعسكر وغليزان وسيدي بلعباس وبشار ووهران، من أجل عرض وضعية النشاط الكرة على مستوى ولاياتهم.

وخلص بيان الفاف بالتأكيد على أن القائم الأول على الاتحادية قد حرص بالمناسبة على الإشادة بالجهود التي تبذلها الرابطات، وقدم توصيات من أجل تسهيل التزام الأندية.