وليد يتوقع “تحقيق إنتاج قياسي” من الحبوب هذا الموسم

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس، 14 ماي، من ولاية تيميمون، أنه من المرتقب تحقيق إنتاج قياسي من الحبوب، لاسيما القمح الصلب، في هذا الموسم.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أفاد وليد لدى إعطائه إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2025-2026 من مستثمرة واحة الصحراء من المحيط الفلاحي سطح أوقروت، أن “وزارة الفلاحة تتوقع تحقيق إنتاج قياسي لمختلف أنواع الحبوب، لاسيما القمح الصلب، سواء في شمال البلاد أو جنوبها”.

وأضاف أن “ولاية تيميمون عرفت زيادة في المساحة المزروعة تقدر بأزيد من 50 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، مما يدل على الديناميكية والتطور الذي تعرفه الزراعات الاستراتيجية في هذه الولاية”.

وكشف وليد عن تسخير حوالي 300 آلة حصاد عصرية من الحجم الكبير على المستوى الوطني من طرف شركة أقروديف، بهدف التقليل من خسائر المنتوج وضمان سير عملية الحصاد بشكل سريع وأريحية تامة للفلاحين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية بتعزيز المكننة الفلاحية، ليصبح العدد الإجمالي للحصادات وطنيا أكثر من 1200 آلة حصاد، بما في ذلك المسخرة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن المدير الولائي للمصالح الفلاحية، رفيق بن منصور، من المنتظر أن يصل إنتاج هذا الموسم بولاية تيميمون إلى قرابة 700 ألف قنطار من الحبوب من المساحة الإجمالية المزروعة، والتي تقدر ب 13.126 هكتار موزعة عبر محيطات أوقروت وتينركوك وامقيدن.

هذا ويواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، زيارته لولاية تيميمون بالوقوف على مشروع الشراكة الجزائرية الإيطالية بمحيط امقيدن.