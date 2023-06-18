ولي العهد السعودي في باريس

يشارك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الإثنين، في حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة “معرض الرياض إكسبو 2030″، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية.

وهو يهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة، وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض. تمهيداً لاختيار المدينة المستضيفة في اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض شهر نوفمبر القادم.

“ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرضا يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها”، تضيف الوكالة.

وتتنافس الرياض على تنظيم معرض إكسبو 2030، مع 3 مدن أخرى، هي روما الإيطالية، وبوسان في كوريا الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية.