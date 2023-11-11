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ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري “للعمليات العسكرية” في غزة

الشروق أونلاين
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ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري “للعمليات العسكرية” في غزة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، “نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة”

جاء ذلك في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث أكد قائلا: “إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين”.

وأضاف بن سلمان: “نؤكد رفضنا القاطع للعدوان على غزة ويجب فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا”، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.

الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين 

  • نحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام
  • لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها
  • نرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية
  • نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة
  • نريد حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية
  • أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين
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