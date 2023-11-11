ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري “للعمليات العسكرية” في غزة

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، “نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة”.

جاء ذلك في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث أكد قائلا: “إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين”.

وأضاف بن سلمان: “نؤكد رفضنا القاطع للعدوان على غزة ويجب فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا”، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.

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