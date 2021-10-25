ولي العهد السعودي يستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الاثنين، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وأبلغ الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان ، ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لشقيقه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية.

وجرى اللقاء على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة بالرياض، تناول، فضلا عن تنسيق الجهود لمجابهة التحديات المناخية، واقع وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما بمناسبة الاستحقاقات المهمة التي يعكف البلدان على تحضيرها.

إلى جانب ذلك، تطرق الطرفان إلى تنسيق الجهود في المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال تعزيز آليات التشاور الثنائي والحرص على تنسيق المواقف خصوصا على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من أجل استقرار وتوازن سوق النفط الدولية.

كما حمل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التحيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى شقيقه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.