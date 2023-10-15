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في لقاء ولي العهد مع وزير الخارجية الأميركي..

السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة

الشروق أونلاين
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السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي  أنتوني بلينكن، على رفض المملكة استهداف المدنيين وتعطيل البنى التحتية في غزة. 

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد “على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية”.

وأشار الأمير بن سلمان في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي إلى “ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء”.

كما أكد ولي العهد السعودي “سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة”.

“والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم”، حسب المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال لرويترز إنه عقد اجتماعا “مثمرا للغاية” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الوزير “سلط الضوء على تركيز الولايات المتحدة الراسخ على وقف ما يصفه بـ “الهجمات الإرهابية” – ضربات المقاومة- التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ومنع انتشار الصراع”.

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