.. ولُعبت رابع مباراة من”شان” الجزائر

لقطة من مباراة السنيغال (بِاللّباس الأخضر) وكوت ديفوار.

لُعبت سهرة السبت رابع مباراة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وفاز المنتخب المحلّي السنيغالي بِهدف لِصفر على نظيره الإيفواري، في مباراة احتضنها ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة. تحت إدارة طاقم جزائري يقوده حكم الساحة الجزائري لطفي بكواسة، ومُساعداه أكرم عباس زرهوني وسيد علي إبراهيم الحملاوي.

وسجّل هدف السنيغال المهاجم موسى ندياي في الدقيقة الـ 80.

وقبل ذلك بِخمس دقائق، أهدر متوسّط الميدان السنيغالي الأمين كامارا ركلة جزاء.

وعن الفوج الثاني ذاته، تعادلت الكونغو الديموقراطية سلبا مع المنتخب المحلّي الأوغندي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- السنيغال 3ن

2- الكونغو الديموقراطية 1ن

3- أوغندا 1ن

4- كوت ديفوار 0ن

وفي الجولة الثانية المقرّر تنظيمها الأربعاء المقبل بِعنابة، تلعب السنيغال مع الفريق الأوغندي، وتتبارى كوت ديفوار مع منتخب الكونغو الديموقراطية.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” الجزائر.