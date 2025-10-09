.. وماذا الآن بِشأن قرعة المونديال؟

الجمهور الجزائري بدأ يفكّر فيها مبكّرا

الآن وقد تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِمونديال 2026، فإن الاهتمام سيتحوّل إلى وجهة أخرى فحواها قرعة نهائيات كأس العالم.

وتُجرى نهائيات كأس العالم لِأوّل مرّة في 3 بلدان متجاورة وهي: أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك في فترة ما بين الـ 11 من جوان والـ 19 من جويلية 2026. مع مشاركة غير مسبوقة مرادفة لِحضور 48 منتخبا، بدلا من 32 فريقا كما كان الشأن في نسخ ما بين 1998 و2022.

ويسحب الاتحاد الدولي لِكرة القدم القرعة بِالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الخامس من ديسمبر المقبل. على أن تُوزّع المنتخبات المتأهّلة إلى مستويات، ويُستند هنا إلى تصنيف “الفيفا” لِأواخر شهر نوفمبر المقبل.

وتُوزّع المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة، تضمّ كل واحدة منها 4 منتخبات مناصفة. وبعد تنظيم ثلاثة جولات في دور المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف كل فوج للدور الـ 16، فضلا عن 8 فرق – من أصل 12 – تنال أحسن رتبة ثالثة.

ويُلاحظ هنا زيادة دور آخر، بِسبب ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة، بعدما كانت محطة ثمن النهائي ميزة الاستحقاقات السابقة.

وبعد حفل سحب القرعة، يُرجّح أن يخوض رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش 4 مقابلات ودّية (عدد معقول جدا): نصفها في محطة مارس 2026، والنصف الأخير في الأسبوعَين اللذين يسبقان انطلاقة المونديال.

ولا يُستبعد أن يحضر رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي مع بيتكوفيتش والأمين العام النذير بوزناد قرعة المونديال مطلع ديسمبر المقبل، ومباشرة بعد تعرّفهم على منافسي “الخضر”، يشرعون في نسج الاتصالات مع مسؤولي المنتخبات الحاضرين هناك، والتي يراها الجهاز الفني، على أنها الامتحان الأنسب لـ “محاربي الصحراء”، من أجل برمجة لقاءات ودّية استعدادا لِكأس العالم.