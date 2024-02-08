ومضة إشهارية قصيرة بـ 7 ملايين دولار.. فقط!

اشترطت قناة تلفزيونية محلّية استلام مبلغ خيالي، نظير الترويج لِنهائي منافسة كرة القدم الأمريكية.

ويُجرى نهائي رياضة كرة القدم الأمريكية ما بين سهرة السبت إلى ساعة مُبكّرة من صباح الأحد المقبلَين، ويُنشّطه ناديا كانساس سيتي تشيفس وسان فرانسيسكو 49.

وستدفع الرّابطة التي تُشرف على إدارة هذه المنافسة غلافا ماليا تتراوح قيمته ما بين 6.5 إلى 7 ملايين دولار، إلى شبكة قنوات “سي بي إس”، مقابل بثّ ومضة إشهارية تلفزيونية مدّتها 30 ثانية فقط. كما جاء في تقرير لِموقع شبكة قنوات “سي إن إن”، الخميس.

وبِخصوص المُشجّعين الذين سيحضرون وقائع هذا النّهائي في المُدرّجات، فإن التذاكر المُخصّصة لهم تتراوح قيمتها المالية ما بين 8 آلاف و57 ألف دولار للبطاقة الواحدة، استنادا إلى وضعية المُتفرّج في القاعة.

وكان نهائي النّسخة الماضية قد جلب نحو 121 مليون مُشاهد، وهو أحد أسرار المبلغ المالي الفلكي المذكور أعلاه. عِلما أن كرة القدم الأمريكية تتصدّر لائحة الرّياضات الأكثر شعبية في بلد “العمّ سام”.