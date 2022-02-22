وناس بديلا أمام كالياري وغولام حبيس دكة الاحتياط

شارك الدولي الجزائري آدم وناس بديلا خلال مواجهة فريقه نابولي أمام مضيّفه كالياري لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي..

ودخل وناس أرضية الميدان بداية من الدقيقة 67 ، وحصل على تقييم 6.5 من 10، بحسب موقع “هوسكورد” الشهير للإحصائيات.

ورغم بعض الغيابات التي عرفتها تشكيلة نابولي، إلا أن مدرب النادي فضل الاعتماد على وناس كبديل، مثلما حدث في المبارتين السابقتين، خاصة وأن الدولي الجزائري لم يشارك لفترة فاقت الشهر، بسبب المتاعب الصحية التي كان يعاني منها.

وعلى عكس وناس الذي شارك بديلا، إكتفى المدافع فوزي غولام، بالجلوس في دكة الاحتياط، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي لم يشارك فيها المدافع الجزائري.

وانتهت مباراة كالياري أمام الضيف نابولي بالتعادل بهدق لمثله، بعدما تمكن رفقاء وناس من تعديل النتيجة في د87 ، عن طريق فيكتور أوسيمين.