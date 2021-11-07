وناس سعيد في نابولي ويوجّه هذه الرسالة لسباليتي

رغم مشاركاته النادرة مع النادي الإيطالي

عبر الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، عن سعادته باللعب مع النادي رغم عدم حصوله على فرصة اللعب بانتظام في التشكيل الأساسي، مبرزا رغبته في القتال من أجل الحصول على هذه الفرصة، كما لم يفوّت نجم “الخضر” الفرصة للتأكيد على أن المدرب الجديد لنادي الجنوب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، ساهم في تطوير الفريق بإحداث عديد التغييرات الإيجابية.

وكان وناس عاد للمشاركة في مباريات الفريق، الخميس الماضي، بعد غياب استمر لشهر كامل بداعي الإصابة، عندما دخل بديلا في الدقيقة 83 من لقاء ليجيا وارسو البولوني لحساب الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، ورغم مشاركته لـ7 دقائق فقط، فقد نجح وناس في تسجيل هدف رائع أنهى به المباراة بفوز نابولي بأربعة أهداف لهدف، وهي العودة التي سمحت له بالتواجد في تربص المنتخب الوطني، الذي ينطلق اليوم الاثنين، تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو في تصفيات كأس العالم 2022.

وكشف وناس، في تصريحات إعلامية عن سر تحسن مستوياته مع نادي نابولي هذا الموسم مقارنة بتجاربه السابقة تحت إشراف المدربين، ماوريتسيو ساري وكارلو أنشيلوتي، وصرح: “تجربتي العام الماضي مع نادي كروتوني سمحت لي بالتعرف أكثر على الدوري الإيطالي”، ولم يحصل وناس على فرص كثيرة للعب مع نابولي سابقا، وأعير لموسم واحد لنادي نيس الفرنسي، ما لم يسمح له باللعب كثيرا في الكالتشيو، وتابع: “الآن أعرف زملائي جيّدا ومن السهل اللعب معهم”، قبل أن يضيف: “يجب أن نحافظ على الإصرار والعزيمة لنُظهر للمدرب على أننا جاهزون في كل وقت يريد فيه الاعتماد علينا”، قبل أن يؤكد بأن كل ما يهمه حاليا هو الفريق وليس أهدافه الشخصية، وقال: “صحيح أنني سجلت في مباراة الدوري الأوروبي، لكن ذلك لا يهمني.. أركز كل اهتمامي على الفريق والمجموعة”.

من جهة أخرى، لم يخف نجم “الخضر” سعادته مع نادي نابولي ورغبته في البقاء مع الفريق لفترة أطول، ردا على سؤال متعلق بوضعيته الحالية وقرب انتهاء عقده الصيف المقبل، وصرح: “حاليا أنا سعيد جدّا مع نابولي”، مضيفا: “لدي شعور جيّد وأريد البقاء لفترة طويلة هنا”، في إشارة إلى وجود استعداد من طرفه لتمديد عقده مع النادي، وشدد: “كما أتمنى اللعب بشكل منتظم أكثر فأكثر”، كما أبرز أيضا الدور الكبير الذي لعبه المدرب لوتشيانو سباليتي، في النتائج الجيّدة للفريق هذا الموسم، وقال: “سباليتي منحنا الثقة وزرع فينا روح المنافسة والعمل من أجل المجموعة”، وأردف: “نحن لا نلعب من أجل أخذ مكان زميل آخر، بل نلعب من أجل تحقيق نتائج جيّدة معا”، وختم: “سباليتي يثق في الجميع ويجب أن نكون مقربين منه لنواصل على نفس المنوال”.