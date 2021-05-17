وناس قد يغيب مرة أخرى عن تربص المنتخب الوطني

تعرض لإصابة خطيرة مع كروتوني الإيطالي

تعرض الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي كروتوني الإيطالي، إلى إصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة فريقه أمام نادي بينيفنتو ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث لم يقدر على إكمال المباراة وخرج في الدقيقة 83 وسط قلق واضح بخصوص مدى خطورة إصابته.

وجاءت إصابة اللاعب الجزائري، الأحد، في الدقيقة 81 من المواجهة بعد تدخل عنيف وقاتل من المدافع البولندي، كاميل غليك، أصاب به وناس مباشرة في ركبته اليسرى، وتألم المهاجم الجزائري كثيرا بعد ذلك التدخل ولما تحامل على نفسه وحاول العودة للعب لم يستطع وسقط مرة أخرى على أرضية الملعب، قبل أن يتم استبداله، وينتظر أن يخضع وناس لفحوص معمّقة قبل الكشف عن مدى خطورة إصابته والمدة التي سيغيب عنها، خاصة أن الصور كشفت بأن الإصابة تبدو قوية، وهي التي لم تأت في وقتها على الإطلاق بالنسبة للنجم الجزائري، الذي قد يضيع معسكر المنتخب الوطني الشهر المقبل بعد أن غاب شهر مارس الماضي بسبب الإصابة أيضا.

ويبدو أن وناس غير محظوظ مع المنتخب الوطني بعد أن غاب عن المباريات الأخيرة بداعي الإصابة، كما أن هذه الأخيرة قد تؤثر على محاولاته الانتقال إلى نادي آخر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة لدى إدارة نابولي في بيع عقده بشكل نهائي هذه المرة بعد أن اكتفت بإعارته خلال الموسمين الفارطين، إلا إذا كان المدرب الذي سيخلف جينارو غاتوزو رغبة في الاحتفاظ بالنجم الجزائري.

وكان لاعب نادي بوردو الفرنسي السابق تألق بشكل لافت مع نادي كروتوني رغم سقوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، فمنذ انضمامه إليه معارا شهر جانفي الماضي، شارك في 14 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، ما جعل وسائل الإعلام الإيطالية تتحدث عن استعادة توهجه.