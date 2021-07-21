وناس مقترح على سامبدوريا الإيطالي

تعرض للخيانة في نابولي..

اقترح رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لاورنتيس، خدمات جناح الفريق، الدولي الجزائري آدم وناس، على فريق سامبدوريا الإيطالي، لضمه على شكل إعارة في فترة التحويلات الصيفية الحالية. ورغم إصرار لوتشيانو سباليتي، المدرب الجديد لنابولي، على استمرار وناس مع الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل، فإنه يبدو أن المعطيات تغيرت سريعا رأسا على عقب، معقدة وضعية النجم الجزائري مع البارتينوبي.

وكشفت “نابولي ماغازين” عن قيام إدارة أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي باقتراح اسم الجناح الجزائري الطائر على نادي سامبدوريا الإيطالي بشكل غير متوقع، كونها غير مستعدة لتحمل راتبه الضخم مقارنة بالدور الذي كان سيمنح له مع الفريق، والذي لم يكن ليتجاوز “الجوكر” في أحسن الأحوال.

وأشارت مصادر إيطالية أخرى إلى اقتراب صاحب الانطلاقات السريعة من لحظة الوداع مع البارتينوبي، بدليل أن وكيل أعماله تحدث مع الادارة، وعبر لها عن استيائه الشديد مما يتعرض له لاعبه.

وأوضح الوكيل أنه بدلا من إلزام وناس بالتواجد في تدريبات نابولي وتضييع وقت طويل بلا فائدة، كان يمكن بالسماح له بالانتقال لفريق جديد يمنح له ضمانات باللعب بشكل منتظم.

يشار إلى أن وناس المتوج مع “الخضر” بكأس أمم أفريقيا 2019 لا يزال مرتبطا مع نابولي بعقد يمتد إلى صيف 2022.