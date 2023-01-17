“وناس” يؤكد غيابه عن المنافسة شهرين بسبب الإصابة

شكوك حول جاهزيته للمشاركة مع المنتخب الوطني في شهر مارس

كشف المهاجم الجزائري، ادم وناس، عن موعد عودته إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها، يوم الأحد الماضي، خلال مواجهة فريقه ليل أمام تروا برسم الأسبوع الـ19 من البطولة الفرنسية، حيث غادر رفاقه في الحاملة وذلك في وقت جد مبكر من المباراة، الدقيقة الثامنة متأثرا بإصابة خطيرة.

وضرب وناس موعدا لعشاقه بعد شهرين من الآن للعودة إلى الميادين، وأشعر بنفسه كل متابعيه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، بأنه سيتخلف عن الملاعب خلال كل هذه المدة من أجل تلقي العلاج اللازم مع أمل أن يعود لمستوياته السابقة بعد انقضاء هذه الفترة للتألق مجددا بالملاعب الفرنسية، خاصة أنه يصنع أشياء جميلة مع نادي ليل منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي قادما من نابولي الإيطالي.

وسيكون ادم وناس في سباق مع عقارب الساعة للتعافي في أسرع وقت ممكن لإدراك الموعد الدولي القادم للمنتخب الوطني في شهر مارس، الذي سيلعب فيه الخضر مباراتين رسميتين أمام منتخب النيجر ذهابا وإيابا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان 2023” بكوت ديفوار، التي تم تأجيلها إلى بداية السنة القادمة 2024.

تجدر الإشارة إلى، أن “وناس” غاب عن آخر تربص للمنتخب الوطني في شهر نوفمبر للعام الماضي، وضيع المشاركة في مباراتين وديتين تخللتا المعسكر أمام منتخبا مالي والسويد، بعد امتناع فريقه ليل على الترخيص له للالتحاق بالخضر بسبب برمجته خارج تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، إلا أن تلك الفترة عرفت توقف كل المنافسات في أوروبا من أجل السماح للمنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم لعب مباريات ودية تحضيرية لمونديال قطر.و رغم هذا لم تتعاون إدارة نادي ليل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورفضت السماح للاعب الانضمام إلى المنتخب الوطني لا في المباراة الأولى ضد مالي بملعب ميلود هدفي في وهران، ولا في المباراة الثانية أمام المنتخب السويدي بملعب مالمو في السويد.