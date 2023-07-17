-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 22 ولاية إلى غاية الثلاثاء
رياضة

وناس يتلقى عرضا من الشباب السعودي

عمر سلامي
  • 68
  • 0
وناس يتلقى عرضا من الشباب السعودي
أرشيف
آدم وناس

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب السعودي، تقدم بعرض للتعاقد مع الدولي الجزائري الدولي آدم وناس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه بالإضافة إلى الشباب السعودي، هناك ناديان سعوديان آخران يريدان الاستفادة من خدمات مهاجم ليل الفرنسي.

وأضافت “ليكيب” أن وناس لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن بشأن إمكانية رحيله، في وقت يتنافس فيه الشباب مع ناديين سعوديين آخرين، بالإضافة إلى السد القطري لضمه.

وتابعت: “رئيس ليل، قال إنه تلقى عروضا بشأن وناس، وأشار إلى أنه سيجلس معه على طاولة واحدة للنظر في مستقبله مع النادي”.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الدولي الجزائري الذي يرتبط مع ليل بعقد إلى غاية 2024، لم يعد متحمسا للرحيل عن النادي مقارتة بالفترة السابقة، خاصة بعد استئنافه التدريبات مع ناديه.

مقالات ذات صلة
بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)

بونجاح يرفع رصيده إلى 3 أهداف في وديات السد بالنمسا(فيديو)

هذا هو اللاعب الذي نال لقب هدّاف البطولة الوطنية

هذا هو اللاعب الذي نال لقب هدّاف البطولة الوطنية

“الجزائر نجحت في تجميع الرياضيين العرب بعد الانقطاع”

“الجزائر نجحت في تجميع الرياضيين العرب بعد الانقطاع”

غرق سفينة “الفايكينغ”

غرق سفينة “الفايكينغ”

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز البرونزية

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز البرونزية

الأهلي المصري يرفض تسريح إعارة قندوسي لشباب بلوزداد

الأهلي المصري يرفض تسريح إعارة قندوسي لشباب بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد