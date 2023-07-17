وناس يتلقى عرضا من الشباب السعودي

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب السعودي، تقدم بعرض للتعاقد مع الدولي الجزائري الدولي آدم وناس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه بالإضافة إلى الشباب السعودي، هناك ناديان سعوديان آخران يريدان الاستفادة من خدمات مهاجم ليل الفرنسي.

وأضافت “ليكيب” أن وناس لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن بشأن إمكانية رحيله، في وقت يتنافس فيه الشباب مع ناديين سعوديين آخرين، بالإضافة إلى السد القطري لضمه.

وتابعت: “رئيس ليل، قال إنه تلقى عروضا بشأن وناس، وأشار إلى أنه سيجلس معه على طاولة واحدة للنظر في مستقبله مع النادي”.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الدولي الجزائري الذي يرتبط مع ليل بعقد إلى غاية 2024، لم يعد متحمسا للرحيل عن النادي مقارتة بالفترة السابقة، خاصة بعد استئنافه التدريبات مع ناديه.