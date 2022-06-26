وناس يتواجد في تركيا وأطراف تربطه بنادي بشكتاش

ناديا مونزا وتورينو يصران على ضمه في إيطاليا

لا زالت وضعية الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي غير واضحة لحد الساعة، في ظل رغبته القوية في مغادرة نادي الجنوب الإيطالي خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، في وقت لم تحسم فيه إدارة الرئيس أوريليو دولارنتيس موقفها النهائي من بيع الدولي الجزائري أو الإبقاء عليه.

وكانت مصادر إعلامية إيطالية كشفت في وقت سابق إن آدم وناس مطلوب بقوة لدى العديد من أندية الدوري الإيطالي، على غرار مونزا وتورينو وأودينيزي وسمبدوريا، لكن صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” قلصت القائمة النهائية إلى فريقين، وهما مونزا الصاعد حديثا إلى “السيري آ” وتورينو، الأكثر إصرارا على محاولة ضم الجناح الجزائري، حسبها، وأعاد موقع “نابولي ماغازين” المختص في متابعة أخبار نادي نابولي، نشر صورة للاعب الدولي الجزائري، آدم وناس، كان الأخير نشرها على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، من غرفة أحد فنادق العاصمة التركية اسطنبول، وكتب معلقا عليها: “من اسطنبول”.

وتساءل الموقع الإيطالي إن كان سبب تواجد النجم الجزائري في اسطنبول مرتبطا بقضاء إجازته السنوية أو بغرض التفاوض مع أحد الأندية التركية، من أجل الانضمام إلى أحدها هذا الصيف، مشيرا إلى أن آدم وناس لا يريد التجديد مع فريق نابولي، وبالتالي يمكنه التفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتواجد آدم وناس بالفعل ضمن اهتمامات بعض الأندية التركية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ناديا غالاتسراي وبشكتاش، وتوقع موقع “نابولي ماغازين” أن يكون نادي بشكتاش هو المعني بأي مفاوضات حالية مع اللاعب الجزائري المتواجد في اسطنبول حاليا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان آدم وناس (25 عاما) انضم إلى نادي نابولي صيف عام 2017 بعقد يمتد إلى غاية شهر جوان عام 2022، قبل أن يمدده عام 2021 بعام إضافي (إلى صيف عام 2023)، ولم تكن تجربة وناس مع نابولي مثالية، حيث غادر الفريق في العديد من المرات للعب مع أندية أخرى بنظام الإعارة، في صورة نيس الفرنسي وكالياري وكروتوني الإيطاليين، وعانى خريج أكاديمية نادي بوردو الفرنسي من كابوس الإصابات الموسم المنصرم مع نادي نابولي، ومن عدم مشاركته بانتظام في مباريات الفريق بسبب خيارات المدير الفني، لوتشيانو سباليتي، واكتفى وناس بالمشاركة في 21 مباراة فقط بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين.