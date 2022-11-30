وناس يخضع لبرنامج خاص للتخلص من وزنه الزائد

عاد إلى التدريبات هذا الأسبوع مع نادي ليل

اعترف الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي ليل الفرنسي بوجود مشكلة وزن زائد لديه، ما أثر على جاهزيته البدنية وعدم وصوله إلى أفضل أحواله الفنية منذ انضمامه إلى نادي الشمال الفرنسي هذا الصيف، قادما من نادي نابولي الإيطالي بعد تجربة غير ناجحة هناك، عرقلت مساره الكروي.

وعانى الدولي الجزائري (26 عاما) من إصابتين عضليتين منذ انضمامه إلى نادي ليل وبعض النقائص البدنية باعتراف مدربه، البرتغالي باولو فونسيكا، الذي أكد بأن آدم وناس بحاجة إلى بعض الوقت حتى يصل إلى الجاهزية الكاملة، ولم يكن سجل نجم »الخضر» ناصعا من ناحية الإصابات مع نابولي، بعد أن لاحقه هذا الكابوس لفترة طويلة جدّا وربطه متابعون بـ “أسلوب حياته”.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، وجه ملاحظة لآدم وناس بخصوص وزنه الزائد أيضا، وطلبه بالعمل أكثر من هذه الناحية وإنقاص وزنه حتى يكون في كامل جاهزيته البدنية والفنية، الأمر الذي دفع نجم نادي بوردو الفرنسي السابق للتركيز خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس العالم للعمل على الجانب البدني كثيرا، وقال آدم وناس في تصريحات لصحيفة «لافوا دو نور» الفرنسية، ردا على سؤال متعلق بأخصائية التغذية بنادي ليل، “هيلين دوفرانس”: “تجد كل شيء جاهزا عند وصولك في الصباح ومعك كل تلك المكملات الغذائية»، قبل أن يضيف: “لا بد لي من إنقاص وزني، لم أصل بعد إلى كامل جاهزيتي بنسبة مائة بالمائة»، وتابع: “تُعد لي هيلين قوائم الطعام وكم من غرام يجب أن أتناوله على الغداء، وحصة الأطعمة النشوية والبروتينات»، وأردف: “أنا أتابع برنامجها حرفيا. إنها ميزة حقيقية وإضافة لنا»، وأكد: “أستطيع أن أقول إنني إذا كنت ملتزما وتناولت طعامًا صحّيا، فسأكون في حالة جيّدة خلال شهرين. سأربح شهرًا كاملا بتواجدها، هذه المهنة لا توجد اعتباطيا، كل شيء منظم ومحسوب».

ووضع آدم وناس تحسين جاهزيته البدنية بيد الفرنسية، هيلين دوفرانس، التي تعد بطلة شهيرة في فرنسا وهي التي تحصلت على برونزية الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو في رياضة الشراع، وكانت قبلها توجت بذهبية بطولة العالم، قبل أن تتحول إلى أخصائية تغذية في رياضة العالم العالي تبعا لدراساتها الجامعية في هذا المجال.